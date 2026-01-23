¿Busca carro en 2026? Este banco lanzó catálogo de usados con precios desde $12 millones

Comprar un carro usado sigue siendo la alternativa favorita de muchos colombianos que quieren moverse con facilidad, pero sin asumir el alto costo de un vehículo nuevo. Para este 2026, entidades como Bancolombia han reforzado su portafolio de autos usados mediante plataformas digitales que permiten comparar precios, revisar características y acceder a opciones de financiación, en un entorno más seguro y transparente para los compradores. Puede leer: La Dian investiga más de 1.000 vehículos importados por diplomáticos, ¿por qué?

Plataformas digitales para encontrar carro usado

La entidad pone a disposición de los usuarios portales como Usados Bancolombia y herramientas como Tu360Movilidad, donde se puede filtrar por ciudad, modelo, precio o tipo de transmisión, facilitando la búsqueda del vehículo ideal sin salir de casa.

Cómo comprar un carro usado con Bancolombia

Gran parte de los autos disponibles proviene de flotillas empresariales o contratos de leasing, lo que garantiza su historial y la documentación en regla, disminuyendo los riesgos típicos del mercado informal.

La búsqueda comienza directamente en la plataforma, donde los usuarios pueden ver fotografías, ficha técnica, año de fabricación, kilometraje y valor comercial de cada vehículo. Aunque estos carros no cuentan con una garantía general de Renting Colombia, la mayoría dispone de un registro completo de mantenimiento, lo que permite al comprador tomar decisiones más fundamentadas. Una vez seleccionado el vehículo, se pueden explorar distintas opciones de financiamiento con Bancolombia o entidades aliadas, facilitando la compra incluso a quienes no tienen el dinero total disponible. Además, el soporte en trámites como el traspaso brinda mayor seguridad y tranquilidad durante todo el proceso. Más noticias: En el Valle de Aburrá hay 1,8 millones de vehículos más que hace 20 años, ¿cómo manejar el tráfico?

Modelos disponibles y precios de referencia

Entre los carros con precios más bajos en la plataforma se destacan: Chevrolet Sail 2016: mecánico, 64.385 km, en Cali, $25.500.000 Stärk Zhidou D2S 2024: automático, 7.146 km, en Cali, $26.300.000 Renault Kwid 2022: mecánico, 88.246 km, $33.330.000 Volkswagen Gol 2022: mecánico, desde $42.230.000 en Bogotá Fiat Mobi 2024: mecánico, 29.670 km, en Medellín, $44.000.000

Preguntas frecuentes sobre el tema: