“El planeta oscuro”: Carlos Lehder describió cómo es la vida en la prisión donde está Nicolás Maduro en EE. UU.

Carlos Lehder Rivas, quien fuera el otro líder del Cartel de Medellín y primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos, rompió su silencio para describir el “infierno” que le espera a Nicolás Maduro en el sistema penitenciario estadounidense. Lehder, que estuvo más de 30 años recluido en el país norteamericano, calificó este régimen de aislamiento extremo como el “planeta oscuro”, un lugar diseñado no para castigar el cuerpo, sino para “quebrar la mente” de quienes son considerados enemigos del Estado.

Los calificativos fueron dados en el podcats Más allá del Silencio. Allí, el exintegrante del Cartel de Medellín hizo referencia al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York y otras dos prisiones donde podría parar el dictador venezolano en caso de ser culpable de los cargos imputados por la justicia estadounidense.

Lea también: Revelan conversaciones secretas de Delcy Rodríguez con EE. UU. antes de la caída de Maduro, ¿preparó el camino para tumbarlo? Sobre la cárcel neoyorquina, Lehder explicó que en ese lugar el recluso permanece en una celda de concreto de aproximadamente 3 por 5 metros, sin muebles, y es monitoreado las 24 horas del día mediante cámaras.

“No hay luz, allí no hay sol, allí no hay conversación ni contacto humano”, explicó el extraditado por narcotráfico, quien agregó que, además de la vigilancia tecnológica, un guardia realiza una inspección personal cada hora, tanto de día como de noche, para observar al detenido.

En ese “planeta oscuro”, la vida se reduce a una “repetición infinita del mismo día”, donde no existen sábados, domingos ni festividades, detalló Lehder en el podcast.

Dentro de esas condiciones que describió el colombo-alemán sobresale el no contacto humano, pues el exnarcotraficante subrayó que el único trato es con los guardias que entregan la comida por una ranura. Aseguró que los alimentos se producen en otras prisiones para evitar que los presos tengan contacto en las cocinas. Respecto a las visitas, Lehder le contó al periodista Rafael Poveda que allí estas no se permiten: ni personales ni conyugales. “Cualquier comunicación externa ocurre únicamente a través de un televisor2, contó. En esa prisión, el reglamento permite apenas tres horas de patio a la semana. Lehder recordó que estas salidas suelen ser a las 5 de la mañana en patios enrejados y sin techo, a menudo bajo temperaturas bajo cero.

¿A qué prisión podría ir Nicolás Maduro si es declarado culpable en Estados Unidos?

El exlíder del Cartel de Medellín expresó que si el dictador chavista es hallado culpable de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas, su destino final podría ser la Penitenciaría ADX Florence en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”.

Lehder describió esta prisión como una “tumba moderna” donde las celdas pueden estar situadas hasta cuatro pisos bajo tierra. Allí Maduro compartiría el mismo régimen que figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán y el exlíder de las Farc, Simón Trinidad.

El primer extraditado por narcotráfico a Estados Unidos desde Colombia pasó la mayor parte de su condena en prisiones de supermáxima seguridad como la de Marion, Illinois, y posteriormente en cárceles del programa federal de protección de testigos.