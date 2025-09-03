OpenAI anuncia controles parentales en ChatGPT tras la denuncia por el suicidio de un adolescente

La empresa estadounidense de inteligencia artificial OpenAI anunció este martes que añadirá controles parentales a su chatbot ChatGPT, una semana después de que una pareja estadounidense afirmara que el sistema había alentado a su hijo adolescente a suicidarse. Contexto: Adolescente de 16 años se habría quitado la vida después de hablar con ChatGPT; sus padres demandaron a OpenAI “El próximo mes los padres podrán (...) vincular su cuenta con la cuenta de su adolescente” y “controlar cómo ChatGPT responde al adolescente con reglas de comportamiento de modelos apropiadas para la edad”, explicó la empresa de IA generativa en su blog. Los padres también recibirán notificaciones de ChatGPT “cuando el sistema detecte que el adolescente está en un momento de angustia aguda”, agregó OpenAI.

El caso del menor de edad

Matthew y Maria Raine aseguran en la causa presentada el lunes ante una corte del estado de California que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte. La demanda alega que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se “podría potencialmente colgar a un ser humano”. Adam fue hallado muerto horas después usando ese método.