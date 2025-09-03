OpenAI anuncia controles parentales en ChatGPT tras la denuncia por el suicidio de un adolescente

La empresa estadounidense de inteligencia artificial OpenAI anunció este martes que añadirá controles parentales a su chatbot ChatGPT, una semana después de que una pareja estadounidense afirmara que el sistema había alentado a su hijo adolescente a suicidarse.
Contexto: Adolescente de 16 años se habría quitado la vida después de hablar con ChatGPT; sus padres demandaron a OpenAI
“El próximo mes los padres podrán (...) vincular su cuenta con la cuenta de su adolescente” y “controlar cómo ChatGPT responde al adolescente con reglas de comportamiento de modelos apropiadas para la edad”, explicó la empresa de IA generativa en su blog.
Los padres también recibirán notificaciones de ChatGPT “cuando el sistema detecte que el adolescente está en un momento de angustia aguda”, agregó OpenAI.