Países Bajos prohibió comprar casas para alquilar, pero el experimento no bajó los precios

Seguramente ha escuchado que, si sacan a los “grandes inversores” del mercado, el precio de la vivienda caerá por ‘arte de magia’ y todos podrán comprar casa.
Pues bien, en Países Bajos (Holanda) decidieron poner a prueba esta idea con una ley llamada Opkoopbescherming (protección de compra), que prohibió a los inversores comprar viviendas de precio medio y bajo para ponerlas en alquiler.
Hoy, gracias a un estudio económico de las universidades de Ámsterdam y Rotterdam, se supo qué pasó: el experimento salió caro para quienes viven de alquiler.
El estudio fue liderado por Marc Francke, Lianne Hans, Matthijs Korevaar y Sjoerd van Bekkum, titulado Comprar para vivir vs. comprar para alquilar: El impacto de los inversores inmobiliarios en los costos de la vivienda y los barrios, quienes concluyeron que, tras la prohibición de compras de vivienda para ponerla en alquiler, se redujo la compra por inversores.
