Inversores le están cobrando a Colombia la cuarta tasa de interés más alta del mundo para prestarle plata

Colombia se ubica entre países que paga mayores tasas de interés reales a los inversionistas que comprar sus bonos soberanos (títulos de deuda) a 10 años, de acuerdo con información a enero de 2026.
Así lo reveló Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen Economic Intelligence, con base en un informe de The Economist. Según su análisis, el país solo es superado por economías con fuertes tensiones macrofinancieras como Egipto, Brasil y Rusia. Este indicador mide la rentabilidad que exigen los inversionistas por prestar recursos al Estado, descontando la inflación.
Así las cosas, Colombia paga la cuarta tasa de interés más alta en el mundo: 7,1%. Por encima está Rusia, con 7,7%; Brasil, 8,7%; y Egipto, 10%. Cabe destacar que la medición no incluye a los países más pequeños, pero registra a las economías que reúnen alrededor del 90% del PIB mundial.