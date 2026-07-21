¿Qué países tienen los pasaportes más poderosos del mundo en 2026?

Singapur conservó el primer lugar como el país con el pasaporte más poderoso del mundo, según la edición 2026 del Índice de Pasaportes Henley, un estudio que clasifica los documentos de viaje por la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de visa o con visa a la llegada. El documento, publicado con motivo de los 20 años del índice, evidencia cómo ha cambiado el mapa de la movilidad internacional desde 2006. En ese entonces, Estados Unidos compartía el primer lugar con Dinamarca y Finlandia; hoy ocupa la décima posición, por detrás de 36 países. De acuerdo con el informe, los ciudadanos de Singapur pueden viajar actualmente a 192 destinos sin necesidad de tramitar una visa previamente, consolidando así su liderazgo mundial. Siga aquí: Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá El segundo lugar lo comparten Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, cuyos pasaportes permiten el ingreso a 188 destinos. El tercer puesto es para Suecia, con acceso a 187 países, mientras que el cuarto lugar reúne a once naciones europeas, entre ellas España, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca y Países Bajos, con acceso a 186 destinos.

Uno de los casos más destacados del informe es el de Emiratos Árabes Unidos, considerado el país que más ha fortalecido su pasaporte durante las dos últimas décadas. Mientras en 2006 permitía el ingreso a 35 destinos menos que hoy, actualmente sus ciudadanos pueden viajar sin visa a 188 países. Lea más: Evite que le nieguen la VISA: estos son 10 tips para que le aprueben el trámite El estudio sostiene que el poder de un pasaporte refleja el peso diplomático, económico y geopolítico de un país. Según Henley & Partners, la facilidad para viajar depende de la confianza que otras naciones depositan en sus instituciones y en las relaciones bilaterales que mantienen. En contraste, Estados Unidos continúa perdiendo posiciones en la clasificación. Aunque sus ciudadanos hoy pueden ingresar sin visa a 180 destinos, diez más que hace dos décadas, otros países avanzaron a un ritmo mucho mayor, relegando al pasaporte estadounidense hasta el décimo lugar del listado.

En el extremo opuesto permanece Afganistán, cuyos ciudadanos solo tienen acceso a 22 destinos sin visa, lo que representa la mayor brecha de movilidad frente a Singapur, con una diferencia de 170 países. El informe también destaca un caso particular en América Latina: Bolivia es el único país cuyo pasaporte ha perdido poder de movilidad en los últimos 20 años, al registrar una reducción en el número de destinos a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin visa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Henley & Partners comparó además estos resultados con el Índice de Paz Global y concluyó que existe una estrecha relación entre los países más pacíficos y aquellos cuyos ciudadanos disfrutan de una mayor libertad para viajar. Sin embargo, también señaló excepciones como Estados Unidos e Israel, cuyos pasaportes siguen siendo fuertes pese a ocupar posiciones bajas en el ranking mundial de paz.

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