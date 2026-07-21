¿Qué significa para el Centro Democrático haberle ganado el pulso a De la Espriella en el Senado?

El Centro Democrático ganó el pulso contra el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y puso a Honorio Henríquez como presidente del Senado. Derrotó a Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien es amigo cercano de De la Espriella. ¿Qué significa este triunfo para el Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe? A pesar de haberse declarado partido de gobierno y de apoyarlo en segunda vuelta, la colectividad uribista chocó con De la Espriella en campaña. De hecho, la campaña del presidente electo atacó más a Paloma Valencia en primera vuelta que a Iván Cepeda, lo que generó grietas entre ambos sectores de derecha. Luego, De la Espriella rompió con la tradición de apoyar al candidato de la bancada de gobierno mayoritaria para irse con Deluque. La misma jugada de Uribe cuando inició su presidencia en 2002, cuando puso a Luis Alfredo Ramos a pesar de que no fuera de la bancada mayoritaria; en ese entonces el Partido Liberal.

¿Qué dice el Centro Democrático sobre su papel como bancada de gobierno?

Para explicar el fondo de este triunfo, EL COLOMBIANO habló con el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien dijo que una presidencia de Henríquez debe darle tranquilidad a De la Espriella. “El Centro Democrático es el partido mayoritario de gobierno dentro del Congreso. Que haya obtenido el triunfo debe darle la tranquilidad a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente, y a su gobierno, que cuenten con su bancada de gobierno más grande”, dijo. Le puede interesar: De la Espriella reaccionó a derrota de su candidato en Presidencia del Senado: “respeto esa decisión soberana” Después, habló de algunos sectores a quienes les interesa la rivalidad entre la colectividad uribista y el gobierno De la Espriella, y planteó dos posibles escenarios para el futuro inmediato del escenario político. “Hay unos sectores alrededor que nos quieren proponer como sus mayores rivales. Aquí hay dos caminos: uno, el nuevo gobierno comprende que somos sus aliados, que lo apoyamos en la segunda vuelta de manera incondicional, que fuimos el primer partido en declararnos gobierno y somos sus compañeros; o dos, gana la tesis de unos odiadores del Centro Democrático que están alrededor, cuyo objetivo no es vernos como aliados sino destruirnos”. De esos sectores, Cadavid dijo que “uno no identifica exactamente quién (hace parte)”, pero que “la estructura de comunicación digital cercana a la campaña y al gobierno tiene una línea en ese sentido. Nunca hay una voz oficial en ese objetivo”. Cabe recordar que Carlos Suárez, principal estratega de la campaña de De la Espriella y otro amigo personal del senador derrotado Deluque, tuvo choques en redes sociales con el expresidente Uribe días después de que De la Espriella ganó las elecciones. Finalmente, Cadavid dio a entender que la victoria de Henríquez es una oportunidad para el nuevo gobierno de trabajar de cerca con el Centro Democrático, dadas las coincidencias programáticas. “Lo que pasó anoche es un punto de partida y ese debe ser el entendimiento que exista entre el nuevo gobierno y el Centro Democrático, que sigue proponiendo trabajar con él”.

¿Derrota o refuerzo a las narrativas?

Para Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en Comunicación Política, no es claro que haya una derrota de De la Espriella, ya que la presidencia de Henríquez podría reforzar narrativas que vienen trabajándose desde la campaña. “No lo calificaría como una derrota, porque para que haya triunfado el candidato del Centro Democrático se necesitaron del Pacto Histórico, y eso refuerza la narrativa de Abelardo de ser el outsider y estar en contra de la ‘politiquería’”, dijo. Deluque también hacía parte de la clase política tradicional. Es de familia política de La Guajira y lleva en el Congreso desde 2010. Desde eso ha apoyado a los gobiernos Santos, Duque y a Petro en algunas iniciativas, aunque en más de la mitad de su mandato le hizo oposición. Volviendo al análisis, Yepes agregó que también puede favorecer la disputa de De la Espriella por quedarse con los votos de la derecha para futuras elecciones, como ocurrió en las que acaban de pasar. Le puede interesar: Lara acepta derrota en el Senado y felicita al nuevo presidente: “Listos para trabajar de manera armónica” “Refuerza su disputa por quedarse con el espectro de derecha. Hoy la gente de derecha podría estar jugando muy duro al Centro Democrático por oponerse al candidato del presidente De la Espriella en sociedad con el Pacto Histórico”, dijo el experto. Algo parece claro, y es que el Centro Democrático demostró independencia del gobierno entrante, a pesar de las coincidencias programáticas. A pesar de que no tengan participación directa en el gabinete, buscarán influir desde el Congreso. “El Centro Democrático demuestra fuerza; que, por más de que se hayan declarado de gobierno, no le van a avalar todo a De la Espriella. También es importante para ellos demostrar independencia, que tienen fuerza para hacer política; y, sobre todo, que gobernar es más difícil que hacer campaña”. Finalmente, Yepes dijo que “las mayorías en el Congreso no son inamovibles. La coyuntura es muy importante y las posiciones ideológicas también. Las mayorías no son las mismas en todos los temas”.

El pulso por el monopolio de la derecha

Diógenes Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico, dijo que haber puesto a Henríquez “es una victoria del Centro Democrático frente al pulso que le propuso el gobierno entrante, al llevar una definición que históricamente se hacía por consenso a una votación abierta”. También hizo énfasis en que el uribismo seguirá haciéndose sentir en el espectro político de derecha y compitiendo esos espacios con De la Espriella y quienes le rodean. “Detrás de todo está su prevalencia como partido de derecha mayoritario y la defensa frente a la consolidación de una nueva fuerza política que le compite y que quería el monopolio de esa franja de la opinión”, concluyó. En otras noticias: “Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El triunfo de Henríquez marcó el primer pulso de este gobierno en el legislativo y, aunque haya diferentes opiniones, parece dejar claro que el respaldo del Centro Democrático a De la Espriella no será un cheque en blanco, a pesar de que sean partido de gobierno. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)