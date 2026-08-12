Papa León XIV envía 100.000 euros para los afectados por el terremoto en Colombia: van más de 250 muertos y 2.600 heridos

En el comunicado también se anunció que el Vaticano ya envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados. El dinero fue enviado directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que será la encargada de distribuirlo según se necesite y focalizar la ayuda.

El pontífice declaró estar afectado tras “conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

Tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia. Un nuevo reporte oficial de Asocapitales elevó a 250 el número de personas fallecidas, más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos. En medio de la coyuntura, el Papa Leon XIV envió sus condolencias y una donación económica.

En el telegrama, Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa “que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos”.

Igualmente, “pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana; y les imparte de corazón la bendición apostólica”.

Además de la donación y el comunicado, el Papa León XIV le dedicó la misa diaria a las víctimas de la tragedia y, en español, les mandó un mensaje:

“Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”.

Y agregó: “Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

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Un comunicado divulgado este martes en Colombia apuntó que los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país.

En Pereira, la ciudad más golpeada y situada en el denominado Eje Cafetero, se han registrado al menos 60 muertos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.