Papa León XIV envía 100.000 euros para los afectados por el terremoto en Colombia: van más de 250 muertos y 2.600 heridos

Tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia. Un nuevo reporte oficial de Asocapitales elevó a 250 el número de personas fallecidas, más de 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos. En medio de la coyuntura, el Papa Leon XIV envió sus condolencias y una donación económica.
El pontífice declaró estar afectado tras “conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.
En el comunicado también se anunció que el Vaticano ya envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados. El dinero fue enviado directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que será la encargada de distribuirlo según se necesite y focalizar la ayuda.