Quién es Peter Stafford, el médico estadounidense contagiado de ébola en África

La rápida expansión del brote de ébola en África central encendió las alarmas internacionales y llevó a Estados Unidos a endurecer controles sanitarios y restricciones migratorias tras confirmarse el contagio de un ciudadano estadounidense en la República Democrática del Congo (RDC).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes sobre “la amplitud y la rapidez” de la epidemia, que ya deja al menos 131 muertos y 513 casos sospechosos en territorio congoleño. El organismo declaró el domingo una emergencia sanitaria internacional para intentar contener la propagación del virus, mientras el Africa CDC también activó una alerta continental.
El caso que elevó la preocupación en Estados Unidos corresponde a un médico misionero estadounidense que trabajaba en la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri, epicentro del brote.