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Quién es Peter Stafford, el médico estadounidense contagiado de ébola en África

El contagio del médico misionero Peter Stafford en plena emergencia sanitaria por ébola encendió las alarmas en Estados Unidos y llevó a las autoridades a activar restricciones sanitarias mientras el brote sigue expandiéndose en África central.

  • El médico misionero estadounidense Peter Stafford dio positivo para la cepa Bundibugyo del ébola mientras atendía pacientes en Bunia, epicentro del brote en República Democrática del Congo. FOTO: Redes Sociales.
    El médico misionero estadounidense Peter Stafford dio positivo para la cepa Bundibugyo del ébola mientras atendía pacientes en Bunia, epicentro del brote en República Democrática del Congo. FOTO: Redes Sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La rápida expansión del brote de ébola en África central encendió las alarmas internacionales y llevó a Estados Unidos a endurecer controles sanitarios y restricciones migratorias tras confirmarse el contagio de un ciudadano estadounidense en la República Democrática del Congo (RDC).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes sobre “la amplitud y la rapidez” de la epidemia, que ya deja al menos 131 muertos y 513 casos sospechosos en territorio congoleño. El organismo declaró el domingo una emergencia sanitaria internacional para intentar contener la propagación del virus, mientras el Africa CDC también activó una alerta continental.

El caso que elevó la preocupación en Estados Unidos corresponde a un médico misionero estadounidense que trabajaba en la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

El paciente, identificado por la organización misionera cristiana Serge como el doctor Peter Stafford, presentó síntomas compatibles con el virus y posteriormente dio positivo para la cepa Bundibugyo del ébola.

Conozca: Qué se sabe de la nueva epidemia de ébola en RD Congo; ya van 91 muertos

Su esposa, la doctora Rebekah Stafford, también médica y misionera en la región, permanece bajo observación junto con otro profesional de la salud que trabajó con ellos atendiendo pacientes cuando comenzó la emergencia sanitaria. Los cuatro hijos de la pareja también están siendo monitoreados, aunque hasta el momento ninguno presenta síntomas.

Funcionarios de salud de Estados Unidos confirmaron que trabajan en el traslado de siete personas desde África central hacia Alemania, incluido el ciudadano estadounidense infectado. Berlín anunció que recibirá y tratará al paciente mientras continúan los esfuerzos internacionales para contener la enfermedad.

El caso del médico estadounidense aceleró la respuesta de Washington. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) activaron el Título 42, una ley sanitaria que permite restringir el ingreso al país durante brotes de enfermedades transmisibles. La medida, utilizada ampliamente durante la pandemia de covid-19, impone controles reforzados a viajeros provenientes de RDC, Uganda y Sudán del Sur.

Conozca: ¿Vuelve el ébola? OMS declaró emergencia internacional por brote en el Congo

Además, Estados Unidos suspendió temporalmente algunos servicios de visa en Uganda y anunció restricciones para extranjeros que hayan visitado recientemente zonas afectadas por el brote.

Pese a ello, los CDC consideran que el riesgo inmediato para la población estadounidense sigue siendo “bajo”, aunque reconocieron que la situación evoluciona rápidamente y que existe preocupación por la expansión del virus más allá del foco inicial en Ituri.

La OMS declaró el domingo una emergencia sanitaria internacional y advirtió que el brote podría ser mucho mayor de lo que actualmente reflejan las cifras oficiales. La cepa responsable, Bundibugyo, preocupa especialmente porque no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado para combatirla.

Lea aquí: El ébola en África se agrava: OMS alerta por “la amplitud y rapidez” del virus

La enfermedad ya se ha extendido fuera de Ituri hacia otras ciudades del este del Congo como Goma y Butembo, mientras Uganda confirmó un caso y una muerte vinculados a viajeros procedentes de la RDC.

El ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, explicó que parte de la población creyó inicialmente que se trataba de una “enfermedad mística”, lo que retrasó la atención médica y facilitó el aumento de contagios comunitarios.

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En medio de la emergencia, equipos médicos internacionales y toneladas de suministros sanitarios comenzaron a llegar a Bunia para reforzar la respuesta en primera línea contra uno de los brotes de ébola más preocupantes de los últimos años en África.

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