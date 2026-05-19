MinEnergía publica medidas para evitar desabastecimiento de gas durante mantenimiento de SPEC

El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de resolución con el que busca garantizar el abastecimiento de gas natural y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico durante el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC LNG, única regasificadora del país. La propuesta fue puesta a consideración de la ciudadanía y de los agentes del sector energético como parte de un proceso de participación regulatoria abierta. Las labores de mantenimiento sobre esta infraestructura están previstas entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Puede leer: SuperServicios impone millonaria multa a la regasificadora de Cartagena por reportes financieros irregulares Según explicó la cartera, las medidas tienen un carácter preventivo y buscan reducir riesgos sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios de gas natural y energía eléctrica, especialmente en la región Caribe, donde la terminal juega un papel clave para el abastecimiento energético.

La terminal SPEC LNG es estratégica para el sistema energético colombiano

La terminal de regasificación SPEC LNG, ubicada en Cartagena, es una de las infraestructuras más importantes para garantizar el suministro de gas natural en Colombia, particularmente en momentos de alta demanda o restricciones en la producción nacional. Por esa razón, el Gobierno decidió anticiparse al mantenimiento técnico programado y diseñar mecanismos de coordinación operativa que permitan mantener la estabilidad del sistema energético durante los días en que la infraestructura esté fuera de operación parcial o temporalmente. Vea aquí: Gobierno se alista para intervenir el mercado del gas: ventajas y riesgos de controlar precios en plena escasez “El país no puede improvisar en materia de seguridad energética. Con estas medidas buscamos anticiparnos desde ya al mantenimiento programado de la planta de regasificación y así proteger la confiabilidad del sistema”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Qué medidas propone el proyecto de resolución del MinEnergía