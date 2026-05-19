MinEnergía publica medidas para evitar desabastecimiento de gas durante mantenimiento de SPEC

El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de resolución con el que busca garantizar el abastecimiento de gas natural y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico durante el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC LNG, única regasificadora del país.
La propuesta fue puesta a consideración de la ciudadanía y de los agentes del sector energético como parte de un proceso de participación regulatoria abierta. Las labores de mantenimiento sobre esta infraestructura están previstas entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.
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Según explicó la cartera, las medidas tienen un carácter preventivo y buscan reducir riesgos sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios de gas natural y energía eléctrica, especialmente en la región Caribe, donde la terminal juega un papel clave para el abastecimiento energético.