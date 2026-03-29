Policía israelí le impidió al Patriarca Latino de Jerusalén dar la misa del Domingo de Ramos, ¿qué pasó?

La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y al sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro, padre Francesco Ielpo, celebrar la misa del Domingo de Ramos, “por primera vez en siglos”, afirmó el Patriarcado Latino.
Lea aquí: Papa Leon XIV, en la Misa del Domingo de Ramos: “No se puede utilizar a Dios para justificar la guerra”
A ambos se les impidió “entrar a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén cuando se disponían a celebrar la misa por Domingo de Ramos”, indica un comunicado del Patriarcado Latino.
“Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”, añade la nota.