Papa Leon XIV, en la Misa del Domingo de Ramos: “No se puede utilizar a Dios para justificar la guerra”

En su homilía durante la Misa del Domingo de Ramos, el papa León XIV centró su mensaje en una idea contundente que resonó en la plaza del Vaticano: Jesucristo es el “Rey de la paz” y su ejemplo desautoriza cualquier forma de violencia.
Ante miles de fieles, el pontífice lanzó un llamado directo a detener las guerras y rechazó el uso de la religión como justificación del conflicto armado. “Dios no puede ser usado para justificar el enfrentamiento”, insistió, marcando una línea clara frente a los discursos que apelan a la fe para legitimar la violencia.
El mensaje no se quedó en lo simbólico. León XIV subrayó que la paz no es un ideal abstracto, sino el núcleo del Evangelio, y que todo cristiano está llamado a rechazar la violencia y trabajar activamente por la reconciliación en un mundo que describió como “herido”.
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