¿Por qué un avión oficial cubano abortó aterrizaje en Venezuela?

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores —quienes ya comparecieron ante la justicia de Nueva York—, un avión cubano generó sospechas este 8 de enero debido a un vuelo inusual con destino al país suramericano. De acuerdo con la plataforma FlightRadar24, se trata de un Ilyushin Il-96-300 con matrícula CU-T1250, perteneciente a la aerolínea oficial Cubana de Aviación, que tras aproximarse al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Caracas) abortó el aterrizaje.

FOTO: FlightRadar24

La aeronave habría realizado varios giros, al parecer mientras esperaba autorización de la torre de control para su ingreso a pista, pero después de unos minutos abortó la misión y regresó a Cuba. Lea también: El misterio que rodea la muerte de los 32 cubanos que protegían a Maduro en operación de EE. UU. Hasta el momento no hay un comunicado oficial que explique este movimiento de la aeronave. Sin embargo, medios como CubitaNow señalaron que se trataba de un avión cuatrimotor que el lunes pasado ya habría realizado otro vuelo desde el Aeropuerto Internacional José Martí (La Habana) con destino a Venezuela a fin de repatriar los cuerpos de los 32 ciudadanos que murieron durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. El despegue estaba previsto para las 2:00 p. m. (hora de Cuba)... pero esa misión tampoco se concretó. Una fuente anónima dijo al medio 14ymedio que ese lunes la aeronave iba “llena de militares y se supone que se van a quedar allá (en Venezuela)” en medio de una operación realizada con total discreción, ya que no intervino el personal habitual del aeropuerto, sino únicamente militares. Por esa razón, la matrícula no aparecía en las plataformas públicas de rastreo en ese momento; es decir, se trataba de un “avión fantasma” porque el transpondedor estaba apagado.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este 8 de enero que se retomarían vuelos con el fin de permitir el regreso a la isla de los trabajadores sanitarios que prestaban servicios en Venezuela, tras “resolverse las afectaciones logísticas causadas por el cierre del espacio aéreo venezolano” y la suspensión de vuelos comerciales. No obstante, el Diario de Cuba señaló que esta información oficial podría estar presentada como supuestas “vacaciones” o retorno de rutina para los médicos cubanos en Venezuela, además de advertir que esta interpretación debe evaluarse en el contexto de la situación de seguridad en Venezuela tras recientes eventos militares y la presión geopolítica ejercida por Estados Unidos. En pocas palabras, Cuba estaría haciendo una posible “evacuación encubierta” de sus médicos que prestan sus servicios en el país suramericano.

