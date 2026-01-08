¿Por qué un avión oficial cubano abortó aterrizaje en Venezuela?

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores —quienes ya comparecieron ante la justicia de Nueva York—, un avión cubano generó sospechas este 8 de enero debido a un vuelo inusual con destino al país suramericano.
De acuerdo con la plataforma FlightRadar24, se trata de un Ilyushin Il-96-300 con matrícula CU-T1250, perteneciente a la aerolínea oficial Cubana de Aviación, que tras aproximarse al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Caracas) abortó el aterrizaje.