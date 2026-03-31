¿Por qué Rusia le vuelve a darle la mano a Cuba ahora en plena crisis energética?

La llegada del petrolero ruso Anatoli Kolodkin a las costas de Matanzas este lunes no es solo un evento logístico; es un síntoma de la nueva arquitectura geopolítica que se dibuja en el Caribe. Con 730.000 barriles de crudo a bordo, el buque representa el primer gran respiro para una isla que, tras la captura de su principal aliado venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero, se ha visto sumergida en una crisis energética sin precedentes modernos.

Para Cuba, el panorama es agónico. Los apagones diarios y la paralización de la industria han llevado a la ONU a advertir sobre un posible “colapso humanitario”. Sin embargo, en medio del endurecimiento del bloqueo por parte de la administración de Donald Trump, ha sido el Kremlin quien ha decidido dar un paso al frente, reactivando una alianza que evoca los ecos de la Guerra Fría, pero bajo lógicas de poder mucho más pragmáticas.

El regreso del “Hermano Mayor”

¿Por qué Rusia ha vuelto a aparecer con tal determinación en el tablero cubano? La respuesta no es puramente filantrópica. Según analistas internacionales citados por medios como BBC y CNN, Moscú está capitalizando el vacío dejado por Caracas para consolidar un enclave estratégico a escasas 90 millas de Estados Unidos.

Al enviar petróleo pese a las amenazas de aranceles y sanciones del Departamento de Estado, Vladimir Putin envía un mensaje de resistencia. “Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, declaró ayer Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Es una forma de decirle a Washington que el área de influencia estadounidense no es impenetrable.

También tiene que ver el aislamiento ruso, pues Rusia fue sancionada por Occidente desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, desde entonces ha buscado fortalecer sus alianzas históricas. Cuba no solo ofrece lealtad política en organismos internacionales, sino que ha abierto su economía de forma inédita. Acuerdos recientes permiten a empresarios rusos el usufructo de tierras agrícolas por 30 años y la entrada de bancos rusos que operan con el rublo, una jugada maestra para evadir el sistema financiero Swift.

Curiosamente, el presidente Donald Trump afirmó este domingo 29 de marzo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a la isla, argumentando razones humanitarias. No obstante, este permiso tácito parece esconder una táctica de distensión mientras el foco de la Casa Blanca se desplaza hacia Irán.

Un alivio con fecha de caducidad

A pesar del entusiasmo oficialista en La Habana, los datos sugieren que este “salvavidas” es de corto alcance. Expertos consultados por Bloomberg Línea señalan que las 100.000 toneladas de crudo del Anatoli Kolodkin apenas cubrirán el consumo de la isla durante unos 12,5 días.

“La crisis estructural de la infraestructura energética cubana es tan profunda que un barco, o incluso dos, solo sirven para evitar el apagón total inmediato, pero no para reactivar la economía”, explica un informe técnico de la Universidad de Texas.

La relación actual difiere de la era soviética. Ya no hay subsidios ideológicos ilimitados. Rusia está cobrando su ayuda con activos reales: acceso preferencial a puertos, concesiones en el sector turístico y la modernización de la red ferroviaria bajo control ruso.

Para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, este acercamiento es una cuestión de supervivencia. Sin el petróleo de la “flota fantasma” rusa y los suministros esporádicos de México —que ha enfrentado presiones de Pemex para frenar sus envíos—, el régimen cubano se enfrentaría a un estallido social similar o superior al del 11 de julio de 2021.

El regreso de Rusia a Cuba no es una vuelta al pasado, sino una adaptación al presente multilateral. Mientras Moscú busca aliviar la presión sobre sus propias exportaciones energéticas encontrando destinos seguros, La Habana se aferra a cualquier mano que no sea la de Washington. Sin embargo, en este juego de ajedrez, Cuba corre el riesgo de pasar de una dependencia ideológica a una hipoteca financiera y territorial con el Kremlin que marcará su destino en la próxima década.