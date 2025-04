¿Una posible desescalada en la guerra comercial? Lo que está pasando con China, EE. UU. y los aranceles

Washington “todavía no” está hablando con Pekín sobre aranceles, aseguró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al desestimar un informe de prensa según el cual Donald Trump consideraba reducir sobretasas a productos chinos.

“Creo que ambos lados están esperando para hablar con el otro”, dijo Bessent a periodistas.

Cuando se le preguntó si había una oferta unilateral del presidente Trump para reducir los aranceles sobre China, respondió: “En absoluto”, y precisó que no había un plazo sobre cuándo tendrían lugar las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

En un principio, Trump dijo que imponía gravámenes aduaneros a China por su supuesto papel en la cadena de producción y suministro de fentanilo. Posteriormente, cuando los subió, alegó Pekín lleva a cabo prácticas comerciales desleales hacia Washington.

Aunque el martes, Trump reconoció que los aranceles actuales son “muy altos”, y estos “bajarán sustancialmente”. “No se acercarán a esa cifra”, dijo, en referencia al 145% que pagan muchos productos chinos, pero “no serán cero”, añadió.

Bessent consideró que los aranceles extraordinariamente altos que ambos países han impuesto a los bienes del otro deben bajar antes de esas negociaciones.

“No creo que ninguna de las dos partes crea que los niveles actuales de aranceles sean sostenibles, así que no me sorprendería si bajaran de manera recíproca”, añadió.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump impuso aranceles de hasta 145% a un gran número de importaciones chinas. Pekín respondió con aranceles del 125% a los productos estadounidenses.

“Esto es el equivalente a un embargo, y una ruptura entre los dos países en el comercio no beneficia a nadie”, sostuvo Bessent, al estimar que “la desescalada por ambas partes es posible”.

Por otra parte, Bessent negó tener una posición sobre si el presidente tendría la potestad de despedir al titular de la Reserva Federal, (Fed, banco central), Jerome Powell, si así lo quisiera. La semana pasada, Trump dijo que “ya era hora de que el mandato de Powell terminara”.

Pero Bessent sugirió el miércoles que ese comentario también podría referirse al final del mandato del jefe de la Fed, previsto para mayo de 2026.

Más temprano, Bessent afirmó que el modelo económico dependiente de las exportaciones de Pekín es “insostenible” y “no solo está perjudicando a China sino a todo el mundo”.

En su discurso en el foro del Instituto de Finanzas Internacionales, al margen de las reuniones de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial, el secretario del Tesoro subrayó las preocupaciones de Estados Unidos sobre los desequilibrios comerciales, que la administración Trump dice que espera abordar a través de aranceles generales.

Pero sostuvo que “Estados Unidos Primero (el eslogan de Trump, ndlr) no significa Estados Unidos solo”.

Bessent insistió en que las acciones de la administración Trump son un llamado a una “colaboración más profunda y el respeto mutuo entre socios comerciales” aunque apuntan a “decisiones políticas intencionales” de otros países que han debilitado la industria estadounidense y han puesto su seguridad “en riesgo”.

“Este status quo de desequilibrios grandes y persistentes no es sostenible”, dijo Bessent.