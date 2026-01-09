x

Denuncian demoras en proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, ¿es viable una amnistía general?

Luego del anuncio de varias liberaciones de personas privadas en de la libertad, todavía existe opacidad en la excarcelación de muchos de ellos. Familiares hacen vigilias en las afueras de varios centros carcelarios.

  • Dos mujeres reaccionan mientras participan en una oración, mientras familiares de presos esperan frente a la cárcel de El Rodeo, en Caracas, el 9 de enero de 2026 Foto: AFP
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El día de ayer se dio a conocer que diferentes presos políticos en Venezuela fueron liberados, entre ellos Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Sin embargo, no han sido todos y aún quedan muchos por salir de las cárceles venezolanas, entre ellos el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa.

En horas del mediodía de este pasado jueves, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que el régimen liberaría “un número importante” de presos políticos en los próximos días, una de esas personas que salieron de su reclusión fue Rocío San Miguel, profesora y defensora de derechos humanos, quien llevaba casi un año detenida en El Helicoide.

No obstante, aún faltan nombres por conocerse y hay varios que, si bien se ha dicho que fueron liberados, todavía no.

Uno de ellos es Juan Pablo Guanipa, líder de la oposición venezolana y cercano a María Corina Machado, quien fue capturado a inicios del año pasado luego de estar varios meses en la clandestinidad, todavía no ha sido liberado.

A través de un mensaje oficial en su cuenta oficial en X (antes Twitter), se dio a conocer que “5:00 a. m. hora Venezuela, Juan Pablo Guanipa no ha sido excarcelado” y que su hijo, Ramón Enrique Guanipa va camino a Caracas en “busca de respuestas sobre el estatus de su padre”.

Además, el mensaje también expresó que “cualquier nueva información la haremos saber por esta vía. Confirmaremos una eventual excarcelación una vez tenga contacto directo con Ramón Guanipa”.

El abogado y porfesor Gonzalo Himiob, director de la ONG que se encarga de defender y promover los DDHH en Venezuela, aseguró que “8 a.m. Hasta esta hora en el Foro Penal sólo hemos podido confirmar la excarcelación de 8 presos políticos. Se han producido otras pocas, excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como tales”.

Ha confirmado que el modus operandi del régimen en la liberación de los presos políticos ha sido, hasta el momento, muy “opaco”. Ha dicho, por ejemplo, que muchos de ellos no son liberados en los lugares en los que se encontraban encarcelados.

“A los familiares y allegados de los presos. Al parecer la metodología de la excarcelación pasa por sacarlos del centro carcelario en vehículos con vidrios oscuros para luego dejarlos (libres) en otros lugares. Estén pendientes”, escribió Himiob en un mensaje a través de su cuenta de X.

Si bien desde el manejo actual de la presidenta ilegítima Delcy Rodríguez se ha dado la orden de que se den estas excarcelaciones, el número de presos políticos en Venezuela todavía es muy grande. Desde Estados Unidos ya han dicho que si no “cooperan” todavía se pueden tomar retaliaciones en el país vecino.

Sin embargo, el presidente estadounidense aseguró que “no será necesario” un segundo ataque en este país, como ya lo hubo cuando se capturó a Nicolás Maduro y su esposa.

El camino de una amnistía general todavía no es claro. Falta mucho trecho por recorrer, entre ese camino, la espera de la liberación de muchos presos políticos que han sido encarcelados en medio de la represión en la que se ha caracterizado el régimen durante más de una década.

Lea también: Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU.

Utilidad para la vida