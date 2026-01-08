x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU.

No ha pasado ni siquiera una semana desde que el gobierno estadounidense capturó a Nicolás Maduro en territorio Venezolano. Sin embargo, Rodríguez, quien asumió como mandataria de manera interina, ya ha ordenado varios cambios atribuidos a la amenaza estadounidense: o “hacen las cosas bien” o “habrá consecuencias”.

  • Según Human Rights Watch, los presos políticos en Venezuela son sometidos a torturas. FOTO: REDES SOCIALES.
    Según Human Rights Watch, los presos políticos en Venezuela son sometidos a torturas. FOTO: REDES SOCIALES.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 1 hora
bookmark

Luego de que Jorge Rodríguez, el jefe del Parlamento venezolano, anunciara que el régimen liberaría “un número importante” de presos políticos en los próximos días, el nombre de una de ellas fue puesto sobre la mesa: Rocío San Miguel, profesora, defensora y una española-venezolana detenida injustamente en El Helicoide, un edificio gubernamental que ha sido nombrado como “la cámara de las torturas”.

Según fuentes venezolanas, San Miguel fue una de las presas liberadas. Ella, al igual que otras 862 personas —según datos del Foro Penal— fueron detenidas mientras participaban en actividades protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como protestar, criticar al gobierno o participar en la oposición.

Le puede interesar: Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos en Venezuela

La injusticia, sin embargo, se extiende más allá de la aprehensión misma. La organización internacional Human Rights Watch reportó que la mayoría de los arrestos son negados por las propias autoridades venezolanas. En otros casos, el arresto no es negado, pero las fuerzas militares del país se niegan a darle información a sus familiares: muchos no saben dónde están sus seres queridos, o si están vivos siquiera.

Ese fue el caso de San Miguel. La capturaron en febrero de 2024, le negaron su derecho a la defensa. Antes de ser llevada ante un tribunal estuvo desaparecida durante 3 días. Al llegar ante la Justicia se le señaló por “terrorismo” y “traición a la patria” por su trabajo en Control Ciudadano, una ONG en donde documentó, investigó y exigió respeto a la Constitución.

Sin poder defenderse: así fue como la profesora terminó en El Helicoide. Según informes de Human Rights Watch, allí (y en otras prisiones del régimen) se cometen torturas como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, confinamiento solitario y reclusión en celdas de castigo pequeñas, oscuras y superpobladas.

Incluso, en medio del confinamiento, muchos presos políticos han sido obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su arresto o los procesos judiciales en su contra. Algunos fueron obligados a grabar videos en los que afirmaban que se respetaron sus derechos durante la detención.

Aquel infierno está a punto de terminar para algunos: aún no anunciaron quienes, ni cómo, ni dónde serán liberados. Pero la lista de quienes están recuperando su libertad sigue sin ser tan grande como la de quienes aún están desaparecidos o aislados.

Espere ampliación....

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida