Finalizó la participación de Camilo Gómez en el Mundial de deportes electrónicos en Arabia Saudita

En pleno auge de los deportes electrónicos, Arabia Saudita se ha convertido en el epicentro del fútbol virtual, y Colombia dice presente en el Mundial de eFIFA Mobile 2025. Allí, entre las potencias mundiales tecnológicas, Camilo Gómez, un joven bogotano de 23 años, demostró que el país también se puede codear con los mejores del mundo.
Colombia se preparó para una participación que, más que un desafío, representó una puerta abierta para el desarrollo de los deportes electrónicos en el país. Pese a que el colombiano no pudo avanzar a cuartos de final, su participación abre una puerta para los eSports.
El certamen, organizado por la FIFA y Konami, celebra su segunda edición y reúne a doce asociaciones, entre ellas Colombia, en un formato que combina emoción, estrategia y una audiencia global que crece año tras año. Le contamos cómo le fue a Camilo al escenario Mundial y cómo fue su preparación.