Primeras imágenes oficiales muestran el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela

En los primeros videos conocidos oficialmente sobre el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela, aparecen infantes de marina cargando proyectiles de artillería y embarcando en el USS San Antonio y el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima, parte de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. La operación, ordenada por Donald Trump, es considerada la mayor movilización en la región desde la invasión a Panamá y busca enfrentar a lo que la Casa Blanca denomina “organizaciones narcoterroristas”.

Noticia en desarrollo...