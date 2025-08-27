x

Primeras imágenes oficiales muestran el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela

El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió las primeras imágenes de los buques de guerra que avanzan hacia el sur del Caribe, en una operación militar con destino a las costas de Venezuela.

    Uno de los buques estadounidense que se dirige a costas venezolanas. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 34 minutos
bookmark

En los primeros videos conocidos oficialmente sobre el envío de buques de guerra de EE. UU. hacia costas cercanas a Venezuela, aparecen infantes de marina cargando proyectiles de artillería y embarcando en el USS San Antonio y el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima, parte de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. La operación, ordenada por Donald Trump, es considerada la mayor movilización en la región desde la invasión a Panamá y busca enfrentar a lo que la Casa Blanca denomina “organizaciones narcoterroristas”.

Noticia en desarrollo...

