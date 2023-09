Las cámaras captaron el momento en el que Isabel Balado, reportera española, fue atacada por un hombre que le tocó las nalgas sin consentimiento. Pese a que el agresor fue detenido, una jueza española lo dejó en libertad al considerar que el hombre no representaba un peligro.

La decisión se tomó este 13 de septiembre por el juzgado de Instrucción número 54 de Madrid. El hombre, un rumano de 25 años, recobró su libertad tras permanecer 24 horas bajo detención.

“La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos”, detalló el juzgado en un comunicado.