Rusia ordena la búsqueda internacional del fundador de Telegram por presunta cooperación con el terrorismo

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este miércoles la búsqueda y captura internacional del fundador de Telegram, el empresario ruso Pável Dúrov, tras abrir una causa en su contra por presunta cooperación con el terrorismo.
La medida fue informada por el organismo de seguridad a través de su portal oficial y se produce en medio de las acusaciones de las autoridades rusas sobre el funcionamiento de la plataforma en el país. Según el FSB, el caso está relacionado con el supuesto incumplimiento de las leyes nacionales por parte del servicio de mensajería.