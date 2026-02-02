¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela?

La transición en Venezuela, poco a poco, se va materializando. Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas, en un operativo estadounidense, el país vecino ha comenzado a aceptar las condiciones directas planteadas por el presidente Donald Trump desde Washington. Tras la llegada de Laura Dogu este pasado sábado 31 de enero como jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela se marca un nuevo precedente: la reapertura de la embajada norteamericana en territorio venezolano y el restablecimiento de una comunicación directa, desde Caracas, entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca. Dogu, justamente, fue designada a esta labor por su perfil de diplomática experta en temas relacionados con régimenes autoritarios.

Su designación se dio el 22 de enero y representa un vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019. Enmarca un nuevo paso entre las relaciones bilaterales de Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela en medio del avance en la reanudación “gradual” de la relación con Washington con acuerdos petroleros y el anuncio el viernes pasado de una ley de amnistía general.

La reapertura de la embajada cerrada desde 2019

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el pasado 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde 2019 tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Entre los funcionarios que participaron en esa misión estuvo John McNamara, quien se desempeñaba como encargado de negocios de la misión estadounidense y antecede a Laura Dogu en ese cargo. No osbtante, es el perfil de Laura Farnsworth Dogu el que llama la atención. Esta diplomática tiene una larga trayectoria en el servicio exterior estadounidense. Ha sido embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y en Honduras, cargos en los que representó a Washington ante gobiernos con posturas políticas contrarias a Estados Unidos y con tintes de régimenes autoritarios. Antes de esas representaciones, también fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México. También ha ocupado diversos puestos diplomáticos en embajadas de Turquía, Egipto y El Salvador, y fue subdirectora de la unidad del FBI encargada de la liberación de rehenes.