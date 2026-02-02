x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela?

Manejó la embajada de Estados Unidos en Nicaragua entre el 2015 y 2018. Es diplomática y tiene experiencia con régimenes autoritarios. Ella es la nueva ficha clave de EE. UU. en Venezuela.

  • ¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela?
  • ¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela?
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La transición en Venezuela, poco a poco, se va materializando. Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas, en un operativo estadounidense, el país vecino ha comenzado a aceptar las condiciones directas planteadas por el presidente Donald Trump desde Washington.

Tras la llegada de Laura Dogu este pasado sábado 31 de enero como jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela se marca un nuevo precedente: la reapertura de la embajada norteamericana en territorio venezolano y el restablecimiento de una comunicación directa, desde Caracas, entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca.

Dogu, justamente, fue designada a esta labor por su perfil de diplomática experta en temas relacionados con régimenes autoritarios.

Su designación se dio el 22 de enero y representa un vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019. Enmarca un nuevo paso entre las relaciones bilaterales de Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela en medio del avance en la reanudación “gradual” de la relación con Washington con acuerdos petroleros y el anuncio el viernes pasado de una ley de amnistía general.

¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela?

La reapertura de la embajada cerrada desde 2019

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el pasado 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde 2019 tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Entre los funcionarios que participaron en esa misión estuvo John McNamara, quien se desempeñaba como encargado de negocios de la misión estadounidense y antecede a Laura Dogu en ese cargo.

No osbtante, es el perfil de Laura Farnsworth Dogu el que llama la atención.

Esta diplomática tiene una larga trayectoria en el servicio exterior estadounidense. Ha sido embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y en Honduras, cargos en los que representó a Washington ante gobiernos con posturas políticas contrarias a Estados Unidos y con tintes de régimenes autoritarios.

Antes de esas representaciones, también fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México. También ha ocupado diversos puestos diplomáticos en embajadas de Turquía, Egipto y El Salvador, y fue subdirectora de la unidad del FBI encargada de la liberación de rehenes.

Además de sus destinos en América Latina, Dogu ha ocupado cargos en diferentes misiones del Departamento de Estado y cuenta con experiencia en relaciones exteriores. Es por ello, que el presidente Donal Trump la escogió como la candidata adecuada para liderar las complejas gestiones que implica la reapertura de la misión diplomática en Caracas.

Su llegada a la capital venezolana coincide con un momento de nuevos diálogos bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, un escenario que, según funcionarios de ambos países, busca avanzar en una hoja de ruta para estabilizar y recuperar las relaciones diplomáticas con miras a una eventual transición democrática.

Laura Dogu es una figura diplomática clave en esta transición. Antes de su nombramiento para el caso venezolano, Dogu se desempeñó como embajadora en Nicaragua entre 2015 y 2018, durante gobiernos marcados por altos grados de autoritarismo bajo Daniel Ortega —un aliado regional de Venezuela—.

En Nicaragua, su gestión incluyó no solo la representación diplomática tradicional, sino también la interlocución con un gobierno con posturas políticas y sociales completamente divergentes a la política exterior estadounidense.

Dogu es entonces la ficha directa de Trump para el manejo correcto de las necesidades que se le está exigiendo desde Estados Unidos al régimen venezolano, ahora al mando de Delcy Rodríguez.

Lea también: “Por tu culpa perdí 10 años de mi papá”: las cartas que llegan a la celda de Maduro

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida