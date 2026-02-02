Gobierno cambiará subsidios por paneles solares: ¿qué pasará con la energía de los estratos 1, 2 y 3?

El Ministerio de Minas y Energía expidió para comentarios el proyecto de resolución que reglamenta el programa Colombia Solar, una política estructural del Gobierno Nacional que propone un cambio de fondo en la forma como se apoyan los hogares de menores ingresos en el pago de la electricidad. En Colombia, los hogares de estratos 1, 2 y 3 reciben un apoyo económico que cubre parte de su consumo de energía eléctrica. Este beneficio se financia con los aportes de los estratos 5 y 6, a través de la factura del servicio, y con recursos del Gobierno Nacional provenientes de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Puede leer: Estos son los departamentos que pagarían la energía más cara con el recargo del Gobierno Petro Hoy, el monto del subsidio depende del estrato socioeconómico: los hogares de estrato 1 reciben hasta un 60% de descuento en la tarifa, los de estrato 2 hasta un 50%, y los de estrato 3 un 15%.

¿Cómo funcionará el programa Colombia Solar?

Con el nuevo programa del Gobierno, este modelo comenzará a cambiar de forma gradual. En lugar de apoyarse únicamente en descuentos mensuales en la factura, se introduce la autogeneración de energía solar como una alternativa para cubrir el consumo básico de los hogares —tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas No Interconectadas (ZNI)—, reduciendo la dependencia de los subsidios tradicionales. Entérese: Ecuador paga caro la suspensión de energía colombiana: sobrecostos ascienden a US$2 millones diarios Para hacer viable este cambio, la reglamentación establece el marco técnico, contractual y financiero del programa, así como las reglas sobre propiedad, operación y mantenimiento de la infraestructura solar. El diseño busca garantizar la sostenibilidad de los sistemas por un periodo de hasta 25 años, asegurando que la inversión tenga efectos de largo plazo tanto para los hogares como para las finanzas públicas.

El MinEnergía será el responsable de liderar, focalizar y priorizar a los usuarios, con base en criterios como pobreza multidimensional, pobreza energética y costos del servicio, con el objetivo de asegurar una asignación equitativa y transparente de los recursos públicos. En la práctica, el esquema plantea anticipar el valor de los subsidios futuros. Una familia que actualmente recibe entre $40.000 y $50.000 mensuales —equivalentes a unos $600.000 al año— acumularía cerca de $6 millones en una década. Ese monto se traería a valor presente para financiar la compra e instalación de los paneles solares. Desde ese momento, el subsidio dejaría de pagarse, pero el hogar contaría con un sistema capaz de generar energía durante 20 o 25 años, lo que se traduciría en ahorro fiscal, mayor autosuficiencia energética y menor dependencia de transferencias permanentes. Más noticias: Contratos de energía a 15 años: el nuevo plan del Gobierno para evitar apagones en Colombia

Impacto en tarifas y alivio fiscal para el Estado

Según las estimaciones oficiales, las familias podrían registrar ahorros entre 20% y 40% en sus facturas de energía, dependiendo de factores como la radiación solar y el tipo de instalación. Además del beneficio directo para los usuarios, el programa busca aliviar la presión sobre el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), cuyo costo anual en subsidios eléctricos supera los $4 billones.

Una propuesta atractiva, pero con retos de implementación

Si bien el programa marca un hito en la política energética del país, la discusión alrededor de Colombia Solar incorpora retos técnicos que podrían limitar su alcance. Así lo advirtió Carlos Vasco, analista y docente de la Universidad de Antioquia, quien señala que no todos los hogares de estratos 1, 2 y 3 cuentan con las condiciones físicas necesarias para acceder a sistemas de autogeneración solar. Siga leyendo: El reto de la movilidad eléctrica: ¿qué hacer con baterías usadas? En zonas urbanas densas, explicó, existen restricciones evidentes. En edificios donde varios apartamentos comparten una misma estructura, la superficie disponible —como terrazas o cubiertas— no es suficiente para instalar paneles solares que cubran el consumo de todos los hogares. “La terraza de un edificio no daría abasto para reemplazar la energía que consumen cuatro apartamentos”, señaló Vasco, lo que, dijo, representa una limitación importante para la masificación del programa en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali.

Dificultades de la energía solar en zonas rurales

En el ámbito rural, los desafíos son distintos pero igualmente complejos. Muchas viviendas no cuentan con la capacidad estructural necesaria para soportar el peso de los paneles solares en los techos, especialmente en construcciones tradicionales. Aunque una alternativa es instalar los sistemas a nivel del suelo, esta opción tampoco siempre es viable. Según Vasco, en numerosos casos, el tamaño del lote corresponde únicamente al área de la vivienda, sin espacios adicionales disponibles. “Estas condiciones obligan a evaluar la viabilidad hogar por hogar, y hacen inevitable que, en ciertos casos, el Estado deba mantener el subsidio eléctrico tradicional para las familias que no puedan acceder a la autogeneración”, comentó. Otras noticias: Es oficial: Gobierno Petro firma decreto que rebaja $500 el precio de la gasolina desde febrero

Focalización de subsidios: el reto de identificar a quienes realmente los necesitan