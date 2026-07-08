¿Quién registra a las víctimas del terremoto en Venezuela? Así funciona el sistema oficial de conteo tras la emergencia

El proceso de contabilización de las víctimas del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio de 2026 en el norte de Venezuela continúa en medio de las labores de rescate y atención de la emergencia.
El desastre afectó principalmente a Caracas y La Guaira, donde distintas instituciones del Estado participan en la recuperación, identificación y registro de los fallecidos.
Según el más reciente balance presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el saldo oficial es de 3.685 personas fallecidas y 16.740 heridas, mientras continúan las operaciones para localizar desaparecidos y atender a la población afectada.