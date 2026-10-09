Marco Rubio insta a todos los opositores venezolanos a participar en negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a “todos los elementos en la oposición” venezolana a participar en la negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

La próxima ronda de la mesa negociadora será instalada el 14 de octubre, declaró Rubio a periodistas al recibir en el Departamento de Estado a la líder del bando opositor en las discusiones con el gobierno, Dinorah Figuera. El secretario de Estado declaró que ella tenía el “apoyo al 100%” de Washington.

“Le pedimos a todos los elementos que están en oposición, y a todos los elementos en la sociedad, que participen y apoyen este proceso”, dijo Rubio.

De acuerdo al Departamento de Estado, esta tercera ronda “se centrará en finalizar el proceso de selección de la Corte Suprema” y en ofrecer “a los individuos y partidos políticos garantías necesarias para elecciones creíbles”.

Sin embargo, la oposición muestra disensiones internas, y algunos sectores critican la lentitud del proceso, entre ellos, la líder del principal partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, quien se mantiene en el exilio.

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Machado, que se ha reunido en varias ocasiones con Rubio y miembros del gobierno de Trump, se mantiene al margen de esas conversaciones en Caracas.

“Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en mucho tiempo de restablecer de nuevo la democracia”, enfatizó Rubio.

“Nuestro deseo no es simplemente que Venezuela tenga una elección, sino también que tenga una democracia duradera”, explicó.

“Este no es un proceso fácil, pero es un proceso posible”, añadió por su parte Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, reconocida por Estados Unidos como órgano legislativo legítimo.

“Creemos que el cumplimiento de esta hoja de ruta, con el acompañamiento de Estados Unidos, sin duda alguna va a llevar a nuestro país al progreso”, indicó.