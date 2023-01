Precisamente, uno de los virus que estaba estudiando en compañía de sus colegas era el del VIH, que no estaba en el radar del gobierno, pero en el de ella sí.

En 1985 se iba a celebrar una conferencia en Alemania Occidental en el que se hablaría de la leucemia y sus probables vínculos con el nuevo virus. A este evento académico asistirían figuras importantes del gremio como Robert Gallo, un destacado investigador estadounidense al que se le atribuyeron el desarrollo de la prueba de sangre del VIH y otras investigaciones sobre el mismo.

En el año de la conferencia el doctor Gallo le mencionó a la BBC que nunca había anticipado el grado de mortalidad que tendría este virus. “El porcentaje de personas infectadas que enferman gravemente es alto y va en aumento“, expresó sobre el tema.

En medio de la conferencia a Argirova se le dio la oportunidad de entablar una conversación con el investigador estadounidense porque estaba fumando un cigarrillo y Gallo se le acercó a pedirle uno, de paso le preguntó cuál era la situación en Bulgaria. A lo que la viróloga, como contó en la BBC, respondió con un: “No puedo decírtelo porque no tenemos diagnósticos, así que no sé nada al respecto. Necesitamos hacer test (pruebas)”.

El investigador estadounidense le dijo que por favor lo hicieran y Argirova le respondió que tenía voluntad, pero no contaba con el virus.

Tras escuchar un panorama de lo que pasaba en Bulgaria con el nuevo virus en circulación y para ayudar a su pertinente identificación, Gallo le solicitó a un investigador alemán que preparara una muestra del VIH y lo empacara en un frasco del tamaño de un teléfono móvil.

Luego, el virus empacado le fue entregado a Arginova para que lo introdujera de contrabando a su país. Ella tomó los recipientes, los empacó en su bolso y luego viajó a Frankfurt, donde tomó el vuelo a Sofía, la capital de Bulgaria.

“Era rojo y no se podía ver ni el virus ni las células. Era como el vino tinto y tenía dos frascos: uno de ellos con células infectadas y otro con células no infectadas”, contó la viróloga búlgara a la BBC.