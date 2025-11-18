x

Régimen de Maduro condenó a 30 años de prisión a médica venezolana por criticarlo en WhatsApp

La médico general obtuvo una pena máxima luego de ser acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”.

  • El gobierno de Nicolás Maduro condenó a Marggie Orozco a 30 años de prisión. FOTOS: Agencia Xinhua - tomada de X
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Un tribunal de Venezuela condenó a la pena máxima a una médica que criticó al régimen de Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp, informaron este lunes a la AFP dos organizaciones defensoras de derechos humanos.

Marggie Orozco, médico general de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”. Orozco fue detenida en San Juan de Colón, en el fronterizo estado Táchira, en agosto del año pasado en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro, explicó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Lea también: EE.UU. designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero y abre un nuevo frente de tensión con Venezuela

Dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaron ante las autoridades, luego de criticar en un audio en WhatsApp al gobierno y llamar a “participar en las elecciones del 28 de julio” de 2024, dijo la oenegé.

El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, detalló que en el audio Orozco se quejaba de la repartición de las bombonas de gas doméstico en la comunidad.

María Corina Machado. FOTO: GETTY
La mujer se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana en Táchira. Según las organizaciones, Orozco sufrió dos infartos en los últimos dos años. El más reciente en septiembre de 2024, estando ya detenida.

“Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente”, dijo Justicia, Encuentro y Perdón.

La reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron más de 2.400 detenidos. Unos 2.000 fueron excarcelados meses más tarde.

Tras las protestas, Maduro pidió a sus simpatizantes denunciar a los “fascistas” a través una aplicación creada para otorgar bonos y alimentos subsidiados. El chavismo suele usar el término para referirse a opositores. En Venezuela hay unos 882 presos por motivos políticos, según el recuento más reciente de la ONG Foro Penal.

Siga leyendo: “Podríamos tener algunas discusiones”: Trump abre la puerta a negociaciones con el régimen de Maduro

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la médica recibió 30 años de prisión?
Fue acusada de traición a la patria, incitación al odio y conspiración por un audio de WhatsApp crítico del gobierno. Organizaciones de DD. HH. consideran que se trata de persecución política.
¿Qué decía el audio de WhatsApp?
Según ONG, criticaba la gestión del gobierno y cuestionaba la repartición de bombonas de gas, además de invitar a votar el 28 de julio de 2024.
¿Cuántos presos políticos hay actualmente en Venezuela?
El Foro Penal reporta alrededor de 882 personas detenidas por motivos políticos.
