Infantino sigue defendiendo su proyecto de vender parte del Mundial: “Es una oportunidad, pero no una obligación”

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (Fifa), Gianni Infantino, defendió este miércoles 29 de julio su controvertido proyecto de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados y que incluiría el Mundial y otras competiciones, algo que ve como “una oportunidad, pero no como una obligación”.
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Su plan representa “una propuesta, una oferta” que se enmarca dentro de “un proceso democrático” y que es “el inicio del proceso de consulta”, afirmó el dirigente en un vídeo publicado por la Fifa.