Él es Mauricio Leyva, el colombiano que será el nuevo CEO de 7-Eleven

La cadena norteamericana más grande de pequeñas tiendas, 7-Eleven, tendrá como su nuevo director ejecutivo a un colombiano. Se trata de Mauricio Leyva, quien ya tiene experiencia en importantes compañías de Colombia e internacionales.

Así lo hizo saber la empresa estadounidense que hoy está bajo control japonés, quien confirmó que, a partir del 1 de agosto, Leyva asumirá como CEO de la compañía con la función de orientar la siguiente fase de crecimiento y transformación de la marca.

Otra de las responsabilidades, según informó la cadena, será la de liderar el proceso para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la red de tiendas, impulsar la innovación y la excelencia operativa y consolidar un crecimiento sostenible y rentable para la compañía.

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Leyva deberá ser el líder del proyecto North Star, un programa estratégico para remodelar más de 7.000 tiendas en Estados Unidos entre 2026 y 2030, además de la conversión de aproximadamente 2.600 establecimientos propios al modelo de franquicia para hacer más eficiente la operación.