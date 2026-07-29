La música popular me eligió”: Arelys Henao

Arelys Henao compuso su primera canción cuando tenía 10 años. La hizo para participar en un concurso de música infantil en su pueblo. Ella ni siquiera sabía qué era componer, pero Aurora, su profesora de entonces, le explicó que tenía que inventarse una canción. Arelys se fue a su casa, se encerró en su habitación y la escribió, pero cuando la cantó, nadie creyó que esa canción fuera de su autoría; creían que la había escrito su papá o alguno de sus hermanos, y la descalificaron del concurso.
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Era apenas una niña, no había escrito nunca, pero había cantado siempre.
“Yo digo que la música popular me eligió a mí. Mi padre me contaba que, mientras mis hermanos jugaban, yo me sentaba al lado de la radiola de mi mamá a escuchar música hasta que me quedaba dormida. Y desde que tenía tres añitos, él llegaba a mediodía del trabajar y decía, ‘yo estoy muy despechado, la niña me va a cantar un despecho’ y que yo me paraba al frente y le cantaba canciones”, recuerda Arelys.
Así empezó su trayectoria artística, que este año suma 30 años y más de 200 canciones escritas. A propósito de la celebración, EL COLOMBIANO habló con ella.