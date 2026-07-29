La música popular me eligió”: Arelys Henao

Arelys Henao compuso su primera canción cuando tenía 10 años. La hizo para participar en un concurso de música infantil en su pueblo. Ella ni siquiera sabía qué era componer, pero Aurora, su profesora de entonces, le explicó que tenía que inventarse una canción. Arelys se fue a su casa, se encerró en su habitación y la escribió, pero cuando la cantó, nadie creyó que esa canción fuera de su autoría; creían que la había escrito su papá o alguno de sus hermanos, y la descalificaron del concurso. Lea también: La Feria de las Flores 2026 tendrá más de 120 eventos gratuitos; encuéntrelos aquí Era apenas una niña, no había escrito nunca, pero había cantado siempre. “Yo digo que la música popular me eligió a mí. Mi padre me contaba que, mientras mis hermanos jugaban, yo me sentaba al lado de la radiola de mi mamá a escuchar música hasta que me quedaba dormida. Y desde que tenía tres añitos, él llegaba a mediodía del trabajar y decía, ‘yo estoy muy despechado, la niña me va a cantar un despecho’ y que yo me paraba al frente y le cantaba canciones”, recuerda Arelys. Así empezó su trayectoria artística, que este año suma 30 años y más de 200 canciones escritas. A propósito de la celebración, EL COLOMBIANO habló con ella.

Está cumpliendo 30 años de carrera ¿cómo se siente?

“Me siento más viejita. Cuando veo a mis hijos tan enormes y queriendo tener hijos, digo, Dios mío, ¿a qué horas pasó todo esto? Y le doy gracias a Dios. Hace poco hablaba con mi madre, y le decía que, cuando la vida ha sido tan difícil, no pasa tan rápido. No hace 30 años que vendía libros, muebles, que trabajé en radio... La vida no ha pasado tan rápido porque ha sido difícil el proceso, pero lleno de aprendizajes muy bonitos. Yo creo que Dios nos va formando para recibir lo que él quiere darnos. No importa cuánto tardemos en hacer realidad los sueños, lo importante es cada día que nos levantemos hacer algo por ellos”.

Su gran referente en la música fue Darío Gómez. ¿Cómo fue incursionar en un género tan masculino como este?

“Yo creo que con perseverancia, con fe en Dios y con disciplina. Y don Darío Gómez tiene mucho que ver. Él es la inspiración mía, yo cantaba sus canciones con las mismas curvitas que él hacía, y soñaba conocerlo. Como a los 13 años, me dijo una vecina: hay una comitiva para ir a Medellín a un concierto de Darío Gómez, y yo le rogué tanto a mi madre hasta que al escondido mi papá me dejó venir a Medellín. Nos vinimos en chiva, fue un viaje como de ocho horas. El concierto fue en la Plaza Cisneros, yo lo veía a lo lejos, pero feliz, y decía: "Algún día yo lo voy a conocer porque yo algún día voy a ser artista, aunque nadie me creía”.

¿Qué la motiva a componer?

“Yo compongo las historias de la vida real. He compuesto más de 200 canciones, me han grabado más de 30 artistas colombianos y ahora ando con una guerra propia porque no quiero composiciones hechas con inteligencia artificial. Qué rico sentarse como me enseñó mi padre, que el agua siempre neutraliza el oído, y sentarse al lado de una cascada y escribir. Qué rico ser sensible, original, auténtico. Me parece muy delicado lo que está pasando con la IA”.

¿Cómo va a celebrar los 30 años de carrera?