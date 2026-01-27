Rescatan en República Dominicana a 20 mujeres explotadas sexualmente, incluidas colombianas

La fiscalía dominicana informó el martes del rescate de 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en un club nocturno de un turístico balneario de Puerto Plata, ubicado en la región del Cibao. Entre las víctimas había dominicanas, colombianas y haitianas, indicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Las autoridades condujeron allanamientos en un club nocturno, un hotel y otro edificio en Puerto Plata (norte), donde arrestaron a cuatro sospechosos. Una quinta mujer está prófuga. Los detenidos fueron identificados como Rocío Nicole Paulino (“Mamasan”), Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera.

“Eran explotadas sexualmente en un centro de diversión nocturno”, señaló el MP. Las “mantenían bajo coacción y con las salidas limitadas, mientras las obligaban a realizar bailes privados para clientes, a cambio de tarifas que cobraban directamente los administradores de los negocios”, añadió.

Durante el procedimiento se incautaron una escopeta, munición y más de 40.000 dólares en efectivo, una parte en pesos dominicanos. También joyas, equipos electrónicos y dos vehículos. Las autoridades no brindaron información sobre la identidad de las víctimas por motivos de protección a su integridad.

La trata de personas es un delito común en República Dominicana, especialmente en zonas de alto turismo. En la mayoría de los casos, las mujeres víctimas de este delito son atraídas con falsas promesas de buena remuneración y estabilidad.

Sin embargo, una vez llegan al país al que serán trasladadas, les retienen los pasaportes y demás documentos de identificación y les exigen el pago de deudas exageradas para poder recuperarlos.

Las redes de explotación sexual utilizan Facebook, Instagram, TikTok y demás plataformas para contactar a las víctimas, pero también recurren a intermediarios en las localidades de origen, quienes se acercan con la promesa de un supuesto “empleo”.

Un informe sobre trata de personas de Estados Unidos identificó a 136 víctimas en República Dominicana en 2024, últimas cifras disponibles. Del total, 123 fueron explotadas sexualmente, incluidas 12 niñas.

