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El paisa Miguel Mesa expone Potosí: un viaje artístico entre de mapas, historia y textiles

El diseñador de modas y antropólogo local presenta su primera exposición individual en Casa Riegner, en Bogotá. Una muestra que recoge el trabajo de los últimos 12 años. .

  • La exposición se inaugura este jueves 19 de marzo en Casa Riegner (Bogotá). Fotos Carlos Tobón y cortesía.
    La exposición se inaugura este jueves 19 de marzo en Casa Riegner (Bogotá). Fotos Carlos Tobón y cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 3 horas
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Potosí es una ciudad, un símbolo y ahora también, una exposición de arte, la primera individual del artista antioqueño Miguel Mesa Posada.

La ciudad, Fundada en 1545, está ubicada al suroeste de Bolivia, y se extiende sobre las faldas de la legendaria montaña Cerro Rico, la que fuera la mina de plata más grande del mundo, también conocida como la “Montaña come hombres”. En lo años de la colonia, pasó de ser una aldea inca aislada a la cuarta ciudad más grande del mundo cristiano. Es el gran símbolo de la conquista y el capitalismo: la riqueza de unos es la miseria de otros.

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“Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse –si ello no resultara patéticamente inútil– de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia: ‘La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene’, como me dijo una vieja señora potosina, envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca, cuando conversamos ante al patio andaluz de su casa de dos siglos”, escribió Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina.

Así fue que Miguel Mesa conoció Potosí, y esas palabras del escritor uruguayo se convirtieron en el fundamento de una parte importante de su trabajo que empezó en el diseño y pasó por la antropología, para finalmente aterrizar en el arte.

La primera vez que Potosí hizo parte de su trabajo como diseñador fue en 2013, en su primera aparición en Colombiamoda. El trabajo se basaba en imágenes satelitales del suelo de la mina, una especie de mapa donde se identificaban los minerales que yacían debajo. Entonces desarrolló un técnica que llamó Potosí, en la que mezclaba papel y textil de tal manera que pudiera rasgar el primero para ver el segundo, que estaba por debajo.

La mezcla del textil y el papel representaba el (des) encuentro entre las civilizaciones, los indígenas y los españoles, las formas distintas de entender el mundo, la riqueza, en fin.

Con los años, y después de pasar de una residencia artística en el Museo Textil de Oaxaca en México a trabajar con algunas de las marcas más lujosas de París, Potosí reapareció, pero esta vez ya no en forma de prendas, sino de mapas.

–Son mapas donde América sigue siendo una tierra incógnita, la forma todavía no es muy precisa porque me gusta esta noción de que este es un territorio intraductible, y que todavía hasta hoy sigue siendo poco conocible, pero no del todo –dice Miguel.

A lo largo de su carrera, Miguel ha querido moverse en el tiempo, incrustarse en la historia, hacerse un lugar, mirar de cerca lo que fue y lo que pudo ser. Sus obras, que mezclan y entre tejen mapas viejos del nuevo mundo y materiales que imitan preciosos metales, con textiles, no llevan a lugares sino a preguntas, indagan por y nuestra relación con la riqueza, el lujo, el conocimiento y las relación con los otros.

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“El Potosí de Miguel Mesa Posada considera otros sentidos de valor y riqueza presentes en el textil: un territorio de cruces temporales y puntadas reflexivas, donde las herencias culturales de América Latina se tejen, se cubren, se desdibujan (...) En la presente muestra se disuelven las fronteras entre arte e historia, entre lo popular y lo industrial, entre objeto utilitario y obra estética. Los materiales aquí reconfigurados como campo de experimentación sensible y el gesto de Mesa Posada se aproxima al de un explorador que quiere encontrar algo nuevo”, escribió María Wills sobre Potosí, la primera exposición individual Miguel que se inaugura este jueves en Casa Riegner, en Bogotá.

Además de los mapas, la muestra incluye vajillas y objetos votivos que también se articulan en torno a la pregunta por la riqueza y la extracción que Miguel invita a responder a partir de los mapas.

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