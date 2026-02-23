Rob Jetten es el primer ministro gay de los Países Bajos, esta es su historia

Rob Jetten, líder del partido liberal demócrata D66, ha sido ratificado este lunes como el nuevo primer ministro de los Países Bajos. Su nombramiento se produce tras meses de negociaciones parlamentarias posteriores a los últimos comicios, consolidando un gobierno de coalición que busca retomar la agenda climática y de vivienda en el país europeo.

Jetten, de 38 años, sucede en el cargo tras un periodo de interinidad y se convierte en uno de los mandatarios más jóvenes en la historia de la nación. Con su toma de posesión, los Países Bajos registran un cambio en la dirección política, alejándose de las posturas de los sectores más conservadores que dominaron el debate electoral previo.

Perfil político y representación

La llegada de Jetten a la oficina de Binnenhof marca un hito en la representación política neerlandesa al ser el primer jefe de Gobierno del país que pertenece a la comunidad LGBTIQ+ y que lo manifiesta de manera abierta desde el inicio de su carrera. En el contexto de la Unión Europea, Jetten se suma a una lista limitada de mandatarios que han ocupado la jefatura de Estado o de Gobierno siendo abiertamente homosexuales, como ha ocurrido anteriormente en Luxemburgo, Bélgica e Irlanda.

Desde el punto de vista institucional, su elección conlleva implicaciones en la política social del país. El programa de gobierno presentado por la nueva coalición incluye el fortalecimiento de las leyes antidiscriminación y una revisión de los programas de educación en diversidad. Analistas locales indican que su gestión pondrá énfasis en la transición energética, área que Jetten dirigió previamente como ministro de Clima y Energía, y en la integración europea.

Relaciones internacionales y agenda verde

El reconocimiento internacional a su nombramiento ha sido inmediato. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros líderes europeos en emitir un mensaje de felicitación. En su comunicación, el mandatario español subrayó la importancia de la cooperación bilateral en materia de acceso a la vivienda y el impulso de la agenda verde europea, puntos de convergencia entre los programas de ambos gobiernos.

La elección de Jetten también supone un refuerzo a las políticas de sostenibilidad de la Unión Europea, dado su perfil técnico y su historial legislativo a favor de la reducción de emisiones de carbono y la inversión en energías renovables.

Entorno personal y el perfil de su pareja

La atención mediática también se ha centrado en el entorno familiar del nuevo primer ministro. Rob Jetten mantiene una relación sentimental con el argentino Nicolás Keenan, quien reside en los Países Bajos desde hace varios años. Keenan es jugador profesional de hockey y hace parte de la selección argentina.

Un texto del artículo La Nación destacó de Keenan: “El joven nació el 6 de mayo de 1997 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su vida profesional transcurre sobre el césped sintético como delantero de Los Leones, el equipo nacional de hockey. Keenan reside en la ciudad de La Haya y compite para el club HC Klein Zwitserland en la Hoofdklasse, la máxima categoría del país. Su formación deportiva comenzó lejos de su tierra natal. El jugador integró las filas del Club Egara en España desde los 12 años hasta su mayoría de edad. La mudanza definitiva a Holanda ocurrió tras su participación en el Mundial Junior de 2016”.

Con la formación de este nuevo gabinete, los Países Bajos inician un ciclo político centrado en la renovación generacional y la consolidación de derechos civiles, en un marco de estabilidad económica y compromiso con los tratados climáticos internacionales.