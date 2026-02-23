IATA alerta que cambiar reglas de slots en El Dorado afectaría vuelos y tarifas

Este lunes 23 de febrero, desde Bogotá, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) insistió en su llamado a las autoridades aeronáuticas para mejorar la eficiencia operativa del Aeropuerto El Dorado.
¿Por qué? Porque Colombia está en un momento en que vuelve a debatirse la reforma del régimen de asignación de slots, esas franjas horarias para despegar y aterrizar.
Puede leer: Transporte aéreo en Colombia rompe récord histórico con 211 millones de pasajeros movilizados entre 2022 y 2025