La Haya escucha los secretos del expresidente Rodrigo Duterte: elaboró listas de muerte y “se jactaba de asesinatos” en Filipinas

El expresidente filipino Rodrigo Duterte elaboró personalmente “listas de personas a abatir” y se jactó de asesinatos cometidos durante su “guerra contra las drogas”, afirmó este martes un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en una audiencia en La Haya.

Este martes se celebra el segundo día de las audiencias, conocidas como “confirmación de cargos”, para decidir si Duterte, que gobernó Filipinas entre 2016 y 2022, debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Duterte enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Los fiscales le acusan de estar implicado en al menos 76 muertes entre 2013 y 2018. El fiscal Edward Jeremy presentó testimonios contundentes, entre ellos acusaciones que describían cómo envolvieron la cabeza de algunos menores con cinta adhesiva y luego los estrangularon hasta la muerte.

“Como presidente, Duterte nombró públicamente a personas a las que acusaba de estar implicadas en el narcotráfico, y muchas terminaron siendo víctimas de su supuesta guerra contra las drogas”, declaró. La “lista Duterte era esencialmente una lista negra”, añadió el fiscal, mostrando un video en el que Duterte declara: “Soy el único responsable de todo esto”.