EE. UU. ofrece hasta 10 millones de dólares por información que lleve a Mojtaba Jamenei y a otros líderes iraníes

Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.

El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad, Eskandar Momeni, también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.

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“Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”, señaló el Departamento de Estado.

Instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que “su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa”.