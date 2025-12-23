Rusia lanzó más de 600 drones y decenas de misiles contra Ucrania antes de Navidad, el hecho dejó tres muertos y apagones

Rusia lanzó durante la noche y la madrugada un ataque aéreo masivo contra Ucrania con más de 600 drones y decenas de misiles, dirigido principalmente contra la infraestructura energética del país. La ofensiva dejó apagones generalizados, al menos tres personas muertas —entre ellas un niño de cuatro años— y afectaciones en 13 regiones, según informaron autoridades ucranianas.
La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, calificó el bombardeo como un “ataque deliberado y cínico” ejecutado en vísperas de Navidad. “En un momento en el que la gente se prepara para las fiestas, el enemigo intentó dejar a las familias ucranianas sin luz, sin calefacción y sin sensación de seguridad”, denunció en un mensaje publicado en Telegram.