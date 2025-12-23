Rusia lanzó más de 600 drones y decenas de misiles contra Ucrania antes de Navidad, el hecho dejó tres muertos y apagones

Rusia lanzó durante la noche y la madrugada un ataque aéreo masivo contra Ucrania con más de 600 drones y decenas de misiles, dirigido principalmente contra la infraestructura energética del país. La ofensiva dejó apagones generalizados, al menos tres personas muertas —entre ellas un niño de cuatro años— y afectaciones en 13 regiones, según informaron autoridades ucranianas. La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, calificó el bombardeo como un “ataque deliberado y cínico” ejecutado en vísperas de Navidad. “En un momento en el que la gente se prepara para las fiestas, el enemigo intentó dejar a las familias ucranianas sin luz, sin calefacción y sin sensación de seguridad”, denunció en un mensaje publicado en Telegram.

De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 635 drones de distintos tipos y 38 misiles, de los cuales las defensas antiaéreas lograron interceptar 587 drones y 34 misiles. Aun así, varios proyectiles alcanzaron objetivos civiles y energéticos. Conozca: EE. UU. destruyó otra lancha ligada al narcotráfico en el Pacífico, el ataque dejó un muerto Las instalaciones energéticas de las regiones occidentales fueron las más afectadas. Debido al impacto sobre el sistema eléctrico, las autoridades aplicaron cortes de energía programados en distintas zonas del país. “Se levantarán tan pronto como se estabilice la situación”, aseguró Sviridenko, quien indicó que todos los servicios de emergencia y las administraciones regionales fueron movilizados para atender los daños.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el ataque dejó en evidencia la decisión del Kremlin de continuar con la guerra, incluso cuando existen contactos diplomáticos para buscar una salida negociada. “Un ataque antes de Navidad, cuando la gente quiere estar en casa, a salvo, es una señal extremadamente clara de las prioridades rusas”, dijo. “Putin no puede aceptar el hecho de que debemos dejar de matar”. Lea también: El emperador y la rebelde: las dos caras que definieron el 2025 Las víctimas mortales incluyen a un niño de cuatro años en la región de Zhytomir, una mujer en la región de Kiev y otro civil en Khmelnytski, en el oeste del país. Además, se reportaron daños en viviendas, puertos, infraestructuras de transporte e instalaciones industriales.

El ministro de Energía en funciones, Artem Nekraso, señaló que este fue el noveno ataque a gran escala contra el sistema energético ucraniano en lo que va del año. La empresa privada DTEK informó que las centrales térmicas volvieron a ser objetivo del bombardeo y recordó que sus instalaciones han sido atacadas más de 220 veces desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Entérese: Trump volvió a arremeter contra Petro tras lanzarle contundente advertencia: “No es amigo de EE. UU. Es un tipo” malo En regiones como Rivne, Ternopil, Leópolis, Sumy y Odesa, las autoridades locales confirmaron daños a la infraestructura energética y cortes de electricidad. En Odesa, un ataque afectó zonas residenciales y portuarias, dejando más de 120 viviendas dañadas y un barco mercante impactado. El ataque se produjo en medio de gestiones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, aunque Kiev y aliados europeos han cuestionado la disposición real de Moscú para negociar mientras continúan los bombardeos a gran escala.

