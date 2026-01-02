Sacerdote colombiano fue apuñalado en Italia; el agresor, con antecedentes psiquiátricos, fue detenido

El sacerdote colombiano Rodrigo Grajales Gaviria, de 45 años, fue apuñalado en el cuello en la ciudad de Módena, en el norte de Italia, por un hombre que posteriormente fue arrestado y que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico desde hace varios años, informaron este viernes las autoridades.

El ataque ocurrió en la mañana del 30 de diciembre, cuando el agresor siguió al religioso tras coincidir con él en un autobús y lo atacó poco después. Según indicó la Fiscalía de Módena en un comunicado, la víctima declaró que no conocía al atacante.

Grajales Gaviria fue trasladado de inmediato al hospital de Baggiovara, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Las autoridades confirmaron que el sacerdote se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.