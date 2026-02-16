La historia del turista sueco que fue engañado, drogado y perdió todo a manos de un falso guía en Medellín

Lo que comenzó como un plan para disfrutar de unas vacaciones y deleitarse con la gastronomía, la vida nocturna y la cultura de Medellín, terminó convirtiéndose en una pesadilla para “Lars”, un joven de 26 años proveniente de Suecia que tenía previsto permanecer 10 días en la capital antioqueña, pero que solo pudo quedarse tres. La situación ocurrió porque el extranjero fue drogado y despojado de sus pertenencias por un supuesto “guía turístico”, en quien había confiado para su seguridad y alojamiento durante los días que planeaba permanecer en la ciudad.

La historia de “Lars” en Medellín

“Lars” (nombre alternativo) explicó a EL COLOMBIANO que el 1 de febrero acordó encontrarse con una persona con la que había mantenido conversaciones previas por WhatsApp. Ambos se citaron hacia las 12 del mediodía en el Parque de El Poblado; recorrieron el sector, visitaron Provenza y luego fueron a un restaurante.

Parque El Lleras en Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO

Cuando comenzó a llover, decidieron trasladarse al hotel donde se hospedaba el turista para tomar algunas bebidas y esperar a que escampara antes de salir nuevamente. Durante el tiempo que estuvieron juntos, disfrutando de la conversación y tras haber pasado algunas horas, "Carlos" (guía- nombre alternativo) pidió cuatro botellas de Smirnoff Ice sabor manzana a través de Uber Eats. Sin embargo, el extranjero aseguró a este diario que en realidad Carlos no pidió las bebidas por Uber Eats, sino que un "amigo" del sujeto llevó las botellas al hotel donde se encontraban. "El guía se había ido al coche para recoger las bebidas y volvió a la habitación para servirme. Eran dos tragos: el primero lo servimos ambos, pero del segundo él no tomó nada y yo bebí solo la mitad", afirmó la víctima.

Esta es la botella de la que tomó el sueco en un hotel. FOTO: Cortesía

Lars debía recoger una ropa de la lavandería hacia las 5 de la tarde, según la alarma que había programado, por lo que se dispuso a levantarse para cumplir con la actividad planeada. Justo en ese momento notó que estaba mareado y fuera de su estado habitual, como si estuviera drogado. El joven decidió poner la alarma a las 6:00 p. m., pero no logró reaccionar de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, se dio cuenta de que ya no estaba en su cama, sino en el sofá... y que Carlos se había ido.

El robo

“Él (Carlos) se fue del hotel a las 6:23 p. m. y estuvo 30 minutos en mi habitación buscando no sé qué, pero cuando me desperté ya no tenía zapatos y mi camiseta y el short estaban al revés. Luego bajé para hablar con la recepción porque no tenía nada. Me habían robado todo”, contó Lars a EL COLOMBIANO. Al sueco le robaron su MacBook, dos celulares, una cámara GoPro, sus AirPods y el dinero en efectivo... solo le dejaron el pasaporte. En ese momento llamaron a la Policía para que hiciera presencia en el lugar e iniciara una investigación del caso. “Ellos (la Policía) llegaron en dos minutos, empezaron a reírse de mí y se fueron. Luego debí hacer la denuncia con la prima de la dueña del hotel”, expresó Lars.