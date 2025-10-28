Esto es lo que se sabe de los dos detenidos tras el robo de joyas en el museo del Louvre, en París

La policía francesa detuvo el fin de semana a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre. Se presume que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos que el pasado 19 de octubre robó, en cuestión de minutos, ocho joyas de la corona de Francia por un valor estimado en más de 100 millones de dólares. La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que las detenciones se realizaron el sábado por la noche. Puede leer: Robo en el Louvre en París: ladrones se llevan joyas de “valor inestimable” en solo siete minutos

Los dos sospechosos intentaron huir de Francia

“Uno de los hombres arrestados estaba a punto de salir del país” desde el aeropuerto París Charles de Gaulle, indicó la fiscal, confirmando informaciones difundidas por medios franceses. De hecho, una fuente le dijo a AFP que el sospechoso se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. Lea aquí: Robo al Louvre: la policía francesa capturó a dos sospechosos del multimillonario delito El segundo fue detenido poco después en el departamento de Seine-Saint-Denis, al norte de París. Medios afirmaron que también intentaba escapar con destino a Malí.

Según BFMTV, los dos hombres rondan los 30 años de edad y son oriundos de Aubervilliers, un suburbio parisino. Le Monde indicó, por su parte, que uno de los dos sospechosos tiene nacionalidad francesa, mientras que el otro tiene doble nacionalidad franco-argelina. Tras sus arrestos, ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal.

Policía ya conocía a los detenidos: fueron identificados por su ADN

De acuerdo con la BBC, que cita información que fuentes cercanas a la investigación le entregaron a France Télévisions, la policía de París ya conocía a los detenidos por otros robos a joyerías. Además, revelaron que los dos sospechosos fueron identificados gracias a su ADN, que fue hallado en el lugar del hurto.

La semana pasada, la fiscal Beccuau había indicado que se habían tomado más de 150 muestras de ADN y otros rastros en el lugar de los hechos. Los delincuentes dejaron varias pertenencias, como guantes, un casco, un chaleco amarillo, un soplete y un walkie-talkie del que tomaron algunas de las muestras. Beccuau lamentó que se haya hecho pública la noticia de las detenciones, advirtiendo que “solo puede entorpecer el trabajo de los 100 investigadores movilizados para recuperar las joyas robadas y encontrar a todos los implicados”. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también pidió discreción, aunque felicitó en X a los investigadores “que trabajaron sin descanso”. Siga leyendo: Una de las joyas robadas en el Museo del Louvre de París tenía 32 esmeraldas colombianas Los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, abrieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas y huyeron en moto. Entre las joyas que se llevaron destaca una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Un collar y unos pendientes que pertenecieron a la reina María Luisa (izquierda en la foto), fueron hurtados de la colección del Louvre, así como la corona de la emperatriz Eugenia (der. en la foto), que los ladrones dejaron caer y fue recuperada. FOTOS: Museo de Louvre

El robo generó debate en Francia sobre la seguridad de las instituciones culturales. La directora del Louvre admitió que los ladrones aprovecharon un punto ciego en el sistema de vigilancia de los muros exteriores del museo. Sin embargo Beccuau señaló que cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron a los investigadores seguir el rastro de los ladrones “en París y en regiones cercanas”.