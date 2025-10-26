Robo al Louvre: la policía francesa capturó a dos sospechosos del multimillonario delito

Las autoridades detuvieron a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre, informaron funcionarios este domingo.

La policía francesa detuvo a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre, informaron funcionarios este domingo. Se sospecha que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos que el domingo pasado robó, en cuestión de minutos, ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado en más de 100 millones de dólares.

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que las detenciones se realizaron el sábado por la noche. “Uno de los hombres arrestados estaba a punto de salir del país” desde el aeropuerto París Charles de Gaulle, indicó, confirmando informaciones difundidas por medios franceses.

El segundo fue detenido poco después en la región parisina, según el diario Le Parisien. Ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal.

Beccuau lamentó que se haya hecho pública la noticia de las detenciones, advirtiendo que “solo puede entorpecer el trabajo de los 100 investigadores movilizados para recuperar las joyas robadas y encontrar a todos los implicados”. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también pidió discreción, aunque felicitó en X a los investigadores “que trabajaron sin descanso”.

Los ladrones entraron en el museo gracias a un montacargas instalado en la calle, abrieron con una sierra discal las vitrinas donde se encontraban las joyas y huyeron en moto. Entre las piezas que se llevaron destaca una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.