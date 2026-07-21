‘Superestrella’, la canción de Aitana que se convirtió en la banda sonora de la España campeona

Cada vez que España celebró una victoria en el Mundial 2026 hubo una escena que terminó volviéndose una tradición: los jugadores de ‘La Roja’ festejaban sobre el campo, las cámaras seguían los abrazos de los campeones y, de fondo, sonaba “Superestrella”, la canción de Aitana que terminó convertida en la banda sonora del título mundial. El tema acompañó a la selección española durante todo el torneo, estuvo presente en la celebración de la final ante Argentina y volvió a sonar días después, cuando el equipo regresó al país para celebrar el campeonato junto a sus aficionados. En ese recibimiento, la propia Aitana se unió a los jugadores para cantar una canción que pasó de ser un éxito del pop español a quedar ligada a una de las mayores conquistas deportivas de España.

La historia tiene un elemento curioso: “Superestrella” no nació como una canción deportiva. La letra habla de una mujer famosa que vive bajo los reflectores, de los rumores que rodean su vida y de la dificultad de encontrar el amor cuando todo el mundo observa. “Él me dice que no le importa estar con una superestrella”, canta Aitana en uno de los fragmentos más reconocidos del tema. Una frase que terminó acompañando a un equipo que, precisamente, llegó al Mundial cargando con la etiqueta de favorito para ganar el torneo. Lea más: España derrotó a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica y vuelve a ser campeón después de 16 años Incluso circuló la versión —sin confirmación oficial— de que la elección del tema tuvo un componente de humor por el propio concepto de “superestrella”. La idea de que España celebrara sus triunfos con una canción que habla justamente de alguien acostumbrado a estar en el centro de atención convirtió la elección en un curioso guiño.

La canción ya era conocida por hacer historia en el fútbol femenino

Pero antes de convertirse en el sonido de los triunfos españoles, “Superestrella” ya había acompañado otra celebración histórica en el fútbol femenino. Meses antes del Mundial, el tema se convirtió en parte de los festejos del América Femenil de México, que vivió una temporada histórica. Después de tres años sin conquistar la Liga MX Femenina, el equipo volvió a levantar el título y la canción de Aitana estuvo presente durante las celebraciones del campeonato.

La historia no terminó allí. Semanas después, el conjunto mexicano hizo historia al convertirse en el primer equipo del país en conquistar la Concacaf Champions Cup Femenina, y nuevamente “Superestrella” apareció como parte de los festejos. Puede leer: La huella migrante en la España campeona: las historias de éxito y superación de Nico Williams y Lamine Yamal

¿Cómo funcionó la música en el Mundial 2026?

El fenómeno también refleja cómo funciona la música dentro de una Copa del Mundo. La FIFA cuenta con equipos encargados de diseñar la experiencia sonora de los partidos y trabaja junto con las federaciones para elegir canciones que representen a cada selección. Los temas aprobados pueden sonar durante el calentamiento, los goles o las celebraciones posteriores. En el caso español, “Superestrella” terminó asociada a los festejos después de los partidos, mientras que “La Graciosa”, de Quevedo y Elvis Crespo, quedó vinculada a los goles de ‘La Roja’. Le puede interesar: Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el primer show de entretiempo de los mundiales El impacto de la canción fue creciendo con el avance del equipo en el torneo. Según datos de plataformas de seguimiento musical, el tema alcanzó el primer puesto en Spotify España meses después de su lanzamiento y se convirtió en uno de los sonidos más utilizados en TikTok.

El fenómeno también coincidió con una etapa importante en la carrera de Aitana. “CUARTO AZUL”, el álbum publicado en 2025 que incluye “Superestrella”, consolidó a la artista como una de las figuras más importantes del pop en español. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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