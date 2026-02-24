¿Capturados por ICE? La verdad tras el paradero de Tareck El Aissami y Samark López en Venezuela

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, puso fin a las especulaciones surgidas tras la actualización del portal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), confirmando que Tareck El Aissami y Samark José López sí se encuentran capturados, pero bajo la custodia de las autoridades venezolanas. Las fichas de ambos sujetos, quienes figuran entre los más buscados por Washington bajo cargos de narcotráfico, aparecieron recientemente marcadas con el rótulo de “capturados” en el sitio web de la agencia estadounidense. Lea también: ¿Quién es Tareck El Aissami, el hombre que podría relevar a Maduro? Aunque el ICE no detalló inicialmente las circunstancias de la detención, los registros indicaban que el último paradero conocido de El Aissami era Caracas, mientras que el de López era Miami.

Así registra Tareck El Aissami en la agencia estadounidense. Foto: Captura portal ICE

El fiscal del régimen chavista aclaró en una entrevista al canal estatal VTV que ambos procesados aparecen con ese estatus porque, en efecto, se encuentran privados de libertad en territorio nacional.

Así registra Samark José López en la agencia estadounidense. Foto: Captura portal ICE

“Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto”, sentenció el fiscal, desmintiendo así versiones que sugerían que los exfuncionarios habían sido entregados o extraditados a los Estados Unidos.

Esa trama de corrupción involucra el desvío de unos 16.600 millones de dólares mediante la venta de crudo en el mercado negro pagado con criptomonedas, fondos que nunca ingresaron a las arcas del Estado.