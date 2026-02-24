José Félix Lafaurie renunció oficialmente al Centro Democrático; ya confirmó a qué partido llegará

Se conoció la carta de renuncia oficial al Centro Democrático de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal. Los rumores de su salida venían desde que se filtró otra carta suya, remitida a la dirigencia del partido, en la que pedía una escisión de la colectividad y cuestionaba el proceso para elegir la candidatura presidencial.
Este martes, expresó que dentro de la colectividad “existen intereses oscuros que van en contravía de sus principios fundacionales”.
Amplíe la noticia: Renuncias, cambios de partido y propuestas de escisión marcan la coyuntura del Centro Democrático en época electoral