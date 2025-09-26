Los tatuajes con los que buscan en México a Angie Miller, la amiga de B King y Dj Regio Clown que está desaparecida

Un corazón en la muñeca derecha y una fecha en el antebrazo del mismo lado, un rayo detrás de la oreja, una enredadera y una carta de corazón en el brazo izquierdo, así como el nombre “Mía” en el pecho.

Estos tatuajes son las pistas con las que cuentan las autoridades para la búsqueda de Angélica Yetsey Torrini León, la actriz porno venezolana que acompañaba en México a los músicos colombianos B King y Dj Regio Clown, quienes fueron asesinados.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México publicó un reporte confirmó la desaparición de la mujer de 29 años, conocida en el mundo del entretenimiento para adultos como Angie Miller.