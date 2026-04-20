x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Primer ministro británico admitió su error al nombrar embajador en EE. UU. a político vinculado con Epstein

Tras meses de evasivas, Keir Starmer confesó que Peter Mandelson nunca debió ser embajador británico, mientras la sombra de Jeffrey Epstein y las acusaciones de mentiras provocaban expulsiones y gritos de dimisión.

  • El primer ministro británico admitió haber ignorado alertas críticas en el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE. UU., por su relación con Jeffrey Epstein. FOTO: AFP y Getty
    El primer ministro británico admitió haber ignorado alertas críticas en el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE. UU., por su relación con Jeffrey Epstein. FOTO: AFP y Getty
  • El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, hablando ante el parlamento. FOTO: AFP
    El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, hablando ante el parlamento. FOTO: AFP
  • Peter Mandelson negó en varias ocasiones su amistad con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU. y Getty
    Peter Mandelson negó en varias ocasiones su amistad con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU. y Getty
  • Imagen de Peter Mandelson en ropa interior obtenida de los archivos de Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU.
    Imagen de Peter Mandelson en ropa interior obtenida de los archivos de Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU.
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, admitió este lunes 20 de abril en el Parlamento que no debería haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Le puede interesar: Melania Trump niega estar relacionada con los abusos de Jeffrey Epstein: “Las mentiras deben terminar hoy”

La presión sobre Starmer creció desde el viernes con llamamientos a su dimisión, al ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador.

“En el centro de todo esto, hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson”, dijo Starmer ante el Parlamento. “Asumo la responsabilidad de esta decisión y presento nuevamente mis disculpas a las víctimas de Epstein”, insistió.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, hablando ante el parlamento. FOTO: AFP
El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, hablando ante el parlamento. FOTO: AFP

El primer ministro laborista se encuentra en una posición embarazosa desde hace meses debido a su decisión de nombrar a Mandelson, al que destituyó en septiembre pasado tras acusarlo de haber “mentido de manera reiterada” sobre sus vínculos con Epstein.

El diario The Guardian reveló el pasado jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto en enero de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Tras esta información, Starmer destituyó el viernes a Olly Robbins, un funcionario de alto rango, asesor del Foreign Office, que estaba al frente de los servicios diplomáticos.

El primer ministro alegó en su comparecencia de este lunes en el Parlamento que hubo una “decisión deliberada de retener ese material”. Asimismo, dijo que “no fue por falta de preguntar. No fue un descuido. Fue una decisión de no compartir esa información en repetidas ocasiones”, señaló.

Peter Mandelson negó en varias ocasiones su amistad con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU. y Getty
Peter Mandelson negó en varias ocasiones su amistad con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU. y Getty

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, así como otros miembros de la oposición, pidieron la dimisión del primer ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con una amplia mayoría.

“Downing Street ha reconocido que el primer ministro indujo involuntariamente a error a la Cámara de los Comunes”, declaró Badenoch, instando a Starmer a “corregir los hechos lo antes posible”. Starmer negó haber engañado al Parlamento.

Imagen de Peter Mandelson en ropa interior obtenida de los archivos de Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU.
Imagen de Peter Mandelson en ropa interior obtenida de los archivos de Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU.

“No engañé a la Cámara de los Comunes”, insistió, añadiendo que tanto él como el Parlamento deberían haber recibido información por parte del Foreign Office del dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Durante la tensa sesión en el Parlamento, dos diputados —Lee Anderson, del partido antiinmigración Reform UK, y Zarah Sultana, de Your Party (izquierda)— fueron expulsados por acusar a Starmer de mentir. El primer ministro cuenta con un 61 % de opiniones desfavorables, según la última encuesta de YouGov.

También le puede interesar: “Solo fueron cinco minutos”: Bill Clinton rompió el silencio sobre sus fotos en el jacuzzi por el caso Epstein

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos