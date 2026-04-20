Primer ministro británico admitió su error al nombrar embajador en EE. UU. a político vinculado con Epstein

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, admitió este lunes 20 de abril en el Parlamento que no debería haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
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La presión sobre Starmer creció desde el viernes con llamamientos a su dimisión, al ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador.
“En el centro de todo esto, hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson”, dijo Starmer ante el Parlamento. “Asumo la responsabilidad de esta decisión y presento nuevamente mis disculpas a las víctimas de Epstein”, insistió.