Primer ministro británico admitió su error al nombrar embajador en EE. UU. a político vinculado con Epstein

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, admitió este lunes 20 de abril en el Parlamento que no debería haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Le puede interesar: Melania Trump niega estar relacionada con los abusos de Jeffrey Epstein: “Las mentiras deben terminar hoy” La presión sobre Starmer creció desde el viernes con llamamientos a su dimisión, al ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador. “En el centro de todo esto, hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson”, dijo Starmer ante el Parlamento. “Asumo la responsabilidad de esta decisión y presento nuevamente mis disculpas a las víctimas de Epstein”, insistió.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, hablando ante el parlamento. FOTO: AFP

El primer ministro laborista se encuentra en una posición embarazosa desde hace meses debido a su decisión de nombrar a Mandelson, al que destituyó en septiembre pasado tras acusarlo de haber “mentido de manera reiterada” sobre sus vínculos con Epstein. El diario The Guardian reveló el pasado jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto en enero de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Tras esta información, Starmer destituyó el viernes a Olly Robbins, un funcionario de alto rango, asesor del Foreign Office, que estaba al frente de los servicios diplomáticos. El primer ministro alegó en su comparecencia de este lunes en el Parlamento que hubo una “decisión deliberada de retener ese material”. Asimismo, dijo que “no fue por falta de preguntar. No fue un descuido. Fue una decisión de no compartir esa información en repetidas ocasiones”, señaló.

Peter Mandelson negó en varias ocasiones su amistad con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU. y Getty

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, así como otros miembros de la oposición, pidieron la dimisión del primer ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con una amplia mayoría. “Downing Street ha reconocido que el primer ministro indujo involuntariamente a error a la Cámara de los Comunes”, declaró Badenoch, instando a Starmer a “corregir los hechos lo antes posible”. Starmer negó haber engañado al Parlamento.

Imagen de Peter Mandelson en ropa interior obtenida de los archivos de Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE. UU.