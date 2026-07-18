Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldados

Nuevas tensiones se presentaron en la madrugada de este domingo en Oriente Medio, luego de que Estados Unidos desatara una serie de ataques bélicos para “castigar” a Irán, después de informar las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la República islámica. “Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del comandante en jefe”, el presidente Donald Trump, escribió el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en X.

Las agencias de prensa iraníes Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país. Así mismo, la agencia oficial Irna dio cuenta de un “ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad”, en la misma provincia meridional de Hormozgán. El Centcom había anunciado más temprano la muerte de dos militares estadounidenses, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en “ataques con misiles y drones iraníes” el viernes en Jordania. “Estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”, añadió el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom). Lea también: Irán lanzó misiles y drones contra países del Golfo, cerró el estrecho de Ormuz En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, en febrero, asciende a 16.

Alto al fuego efímero

La guerra, iniciada el 28 de febrero por la ofensiva de Israel y Estados Unidos en contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero desde la reanudación de las hostilidades la primera semana de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes. Este sábado, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con infligir una “lección inolvidable” a Estados Unidos tras la reanudación de sus ataques contra Irán. “Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle”, afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal. “La violación repetida” del memorándum de entendimiento “ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada”, añadió. Según un balance del Ministerio iraní de Salud, los bombardeos estadounidenses han causado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio. Teherán anunció el sábado haber atacado una base aérea utilizada por Estados Unidos en Jordania, así como instalaciones militares e infraestructuras civiles en Kuwait. Baréin, que alberga una importante base naval estadounidense, también fue atacado.

Daños en Kuwait