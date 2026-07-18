Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldados

Nuevas tensiones se presentaron en la madrugada de este domingo en Oriente Medio, luego de que Estados Unidos desatara una serie de ataques bélicos para “castigar” a Irán, después de informar las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la República islámica.
“Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del comandante en jefe”, el presidente Donald Trump, escribió el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en X.