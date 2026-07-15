Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

ICE suma un tercer caso mortal en una semana: migrante murió atropellado en Florida

En menos de una semana, tres migrantes —un colombiano asesinado en Maine, un mexicano abatido en Texas y un inmigrante atropellado en Florida mientras huía de agentes de ICE— han muerto en hechos relacionados con operativos de la agencia migratoria estadounidense.

  • Tres migrantes han muerto en una semana en EE. UU. a manos del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Foto: AFP
    Tres migrantes han muerto en una semana en EE. UU. a manos del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Foto: AFP
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
bookmark

La tensión alrededor de los operativos migratorios en Estados Unidos sigue en aumento. Un inmigrante murió el pasado martes 14 de julio en San Agustín, en el noreste de Florida, luego de ser atropellado por un camión cuando intentaba escapar a pie de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó el Miami Herald.

De acuerdo con el medio local, el hombre corrió tras la intervención de los agentes y terminó siendo embestido en una carretera cercana. Murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni han informado cuál era su estatus migratorio.

Entérese: “Intenté detenerme”: Las últimas palabras de Johan Sebastián, el repartidor colombiano asesinado por el ICE en EE. UU.

El caso ocurre en un momento de creciente cuestionamiento a las tácticas empleadas por la policía migratoria estadounidense. En menos de una semana, tres inmigrantes han perdido la vida en hechos relacionados con operativos de ICE, lo que ha intensificado el debate sobre los procedimientos utilizados durante las detenciones.

La muerte en Florida se conoció poco después de que el Gobierno de Estados Unidos ordenara suspender temporalmente la mayoría de los controles de tránsito realizados por ICE. La decisión, atribuida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue reportada por The New York Times y The Washington Post tras los dos casos anteriores en los que agentes dispararon contra inmigrantes durante procedimientos de captura.

Aunque la medida representa un freno parcial a ese tipo de operativos, el principal asesor del presidente Donald Trump en asuntos migratorios, Tom Homan, indicó que se trataría de una decisión transitoria: “Creo que será una pausa corta, confío en que los agentes del ICE están bien capacitados”, declaró en una entrevista con Fox News.

Uno de los episodios que motivó la revisión de estos procedimientos fue la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, ocurrida el lunes 13 de julio en Biddeford, estado de Maine. El joven, quien trabajaba como repartidor y vivía junto a su esposa y su hija de tres años, recibió disparos cuando se encontraba dentro de su vehículo.

En contexto: Detalles del operativo de ICE en el que murió acribillado el colombiano Johan Sebastián: No era a quien buscaban los agentes

Según un portavoz de ICE, “el vehículo intentó huir del lugar” y el agente hizo uso de su arma “por temor por la seguridad del público”. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado esa versión y exigen una investigación independiente sobre lo ocurrido.

La indignación por ese caso ha despertado la reacción de diferentes personas, pues en la localidad de Scarborough, cerca de Biddeford, protestantes se concentraron frente a un centro de detención de ICE para rechazar los métodos de la agencia con pancartas que decían: “Basta de matanzas”.

Días antes, otro operativo terminó con la muerte de un ciudadano mexicano en Houston, Texas. El hombre fue abatido mientras conducía su camioneta rumbo al trabajo. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que intentó escapar de la detención, aunque esa versión fue contradicha por testigos del hecho.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

*Redacción con información de AFP

Siga leyendo: Petro rechaza asesinato de colombiano a manos de ICE y exige respuestas a Trump

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era el colombiano que murió durante un operativo de ICE en Maine?
Se trataba de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años. Murió tras recibir disparos cuando se encontraba dentro de su vehículo durante un procedimiento de ICE.
¿La suspensión de los controles de tránsito de ICE será permanente?
No. De acuerdo con Tom Homan, asesor del presidente Donald Trump en asuntos migratorios, la suspensión será temporal.
¿Las autoridades han identificado al migrante que murió atropellado en Florida?
No. Las autoridades no habían divulgado la identidad del fallecido ni habían informado cuál era su estatus migratorio.
¿Cuántos migrantes han muerto en operativos relacionados con ICE en la última semana?
En menos de una semana se reportaron tres muertes relacionadas con procedimientos de ICE: un colombiano en Maine, un ciudadano mexicano en Texas y un inmigrante atropellado en Florida.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos