Petro rechaza asesinato de colombiano a manos de ICE y exige respuestas a Trump

El presidente Gustavo Petro reaccionó este martes, luego de horas de silencio, a la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán, de 26 años, quien recibió un disparo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos. Y es que todo indica que el joven no era a quien buscaban las autoridades estadounidenses.
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A través de su cuenta en X, el mandatario calificó el hecho como un “asesinato” y responsabilizó al Gobierno estadounidense por la muerte del joven.
“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EE. UU. Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, escribió Petro.