La tormenta tropical Melissa en el Caribe, que se convertirá en huracán, dejó tres personas muertas en Haití

Cuál es el impacto de la tormenta Melissa en Colombia

En el país, para las zonas en “aviso”, se sugiere a las entidades operativas de los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico y Bolívar mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y vigilancia en función de preparación ante posible cambio de condiciones océano-meteorológicas en las próximas horas en el Caribe Colombiano. Para las zonas en “vigilancia”, que son Sucre, Córdoba, Antioquia y Golfo de Urabá, se recomienda “mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de preparación para la respuesta, teniendo en cuenta que puede interactuar con los sistemas meteorológicos locales”, según indicó la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales del Ideam.

El paso de la tormenta Melissa por Haití, Cuba y República Dominicana

En Haití, la agencia de protección civil indicó que dos personas murieron y otra resultó herida el jueves, cuando la tormenta provocó un deslizamiento de tierra en el oeste del país. A principios de la semana, otra persona murió esta semana por la caída de un árbol en medio de las lluvias torrenciales, según la agencia. El Centro Nacional de Huracanes advirtió de “inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales” en algunas zonas de Jamaica y el sur de Haití y la República Dominicana. También se espera que la tormenta traiga fuertes lluvias al sureste de Cuba. Este país inició los preparativos el viernes para enfrentar los embates de Melissa en al menos dos provincias del centro y este de la isla.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo en X, que son “muy altas las probabilidades de que Melissa afecte” a Cuba en los próximos días. “Importante prever cada detalle para proteger a nuestro pueblo y cumplir los planes” en las provincias que pueden ser afectadas, indicó. De acuerdo con un comunicado del Estado Mayor Nacional de Defensa Civil cubano, hay “un peligro potencial para las provincias orientales”. En Guantánamo, en el extremo este de la isla, las autoridades iniciaron la evacuación de cerca de 11.000 personas, informó un alto funcionario local al noticiero estatal. También se aceleró la cosecha de café, para impedir pérdidas en la producción de este importante grano de exportación. Entérese: Tormenta Tropical Melissa: trayectoria y ciudades del Caribe colombiano bajo amenaza

La tormenta Melissa en su camino por el Caribe sigue hacia la zona de Jamaica y otros países de Centroamérica. FOTO: NOAA

En la costa sur de Camagüey, en el centro de la isla, las autoridades también preparan la evacuación de unas 12.000 personas que viven en áreas de riesgo. Dos potentes huracanes, Rafael y Oscar, golpearon el oeste y este de Cuba en octubre y noviembre del año pasado, provocando ocho muertes y cuantiosos daños materiales.

